Quién gana y quién pierde tras el aplazamiento de la Euro

La postergación de la competición, que finalmente tendrá lugar en 2021 en fechas todavía por concretar, beneficia a unos y perjudica a otros.

Finalmente la Eurocopa de 2020 que debía disputarse entre el 12 de junio y el 12 de julio se ha visto aplazada al año 2021 y a pesar de que no cuenta todavía con una fecha definida sí es posible adivinar a quién le ha sentado mejor y a quién le ha sentado peor la decisión que la UEFA hizo pública el pasado martes entre las muchas medidas tomadas para prevenir el contagio del CoVid-19, también conocido como coronavirus.

LOS QUE SALEN GANANDO

Marco Asensio. El joven mediapunta sigue adelante con su recuperación pero toda precaución es poca y la previsión es que pueda volver a jugar la próxima temporada. De esta forma, y ya con partidos con el para ponerse a tono, podrá ganarse un sitio entre los elegidos de Luis Enrique Martínez.

Más equipos

Ousmane Dembélé. Es un caso parecido al de Asensio, con el agravante de que aunque lograra recuperarse a tiempo de volver a competir esta temporada después del aplazamiento de y la no podría hacerlo porque el dio la baja federativa a su ficha para incorporar a Martin Braithwaite.

Eden Hazard. Otro caso de un jugador que necesita descanso para volver a ser uno de los mejores del mundo, vocación con la que le fichó un Real Madrid en el que todavía no ha podido demostrar nada. Que sí lo haya hecho con no significa que no sea importante para Bob Martínez, su seleccionador, sino más bien todo lo contrario.

Harry Kane y Marcus Rashford. La última lesión de ambos delanteros ingleses hacían peligrar su presencia en la , situación que ya no se va a producir porque, como todos los demás, ahora tendrán tiempo de sobras como para ponerse a punto para mayor gloria del combinado inglés.

Paul Pogba. El centrocampista no estaba realizando una buena campaña antes del parón tras ver frustrada la salida del el pasado verano, de forma que ahora gana tiempo para recuperar su mejor nivel con los red devils hasta el próximo 30 de junio y está por ver dónde lo hace después.

Otros lesionados ilustres. En líneas generales cualquier lesionado de larga duración que fuera a perderse la Eurocopa o fuera duda para disputarla está de enhorabuena. Al margen de los españoles y algunos de los cracks que no iban a estar, cabe señalar que también el italiano Nicolò Zaniolo, el turco Merih Demiral y el holandés Memphis Depay tendrán ahora un mayor margen de recuperación para estar en la cita, postergada a 2021.

LOS QUE SALEN PERDIENDO

Sergio Ramos. El capitán de la selección española cumplirá treinta y cuatro años dentro de dos semanas y a pesar de que nunca ha puesto fecha a su etapa en la roja el tiempo le juega en contra pues se trata del futbolista más veterano del combinado de Luis Enrique.

Jordi Alba. Si hay un veterano que ha visto discutido su sitio con el técnico asturiano ese es el lateral azulgrana, ausente durante varios meses en las primeras convocatorias de Luis Enrique. A falta de sólo tres días para cumplir los treinta y un años sigue siendo importante en un Barcelona en el que no tiene competencia. En todo caso José Gayá gana tiempo para desbancarle.

Sergio Busquets. Se trata de un caso muy parecido al de Alba, tanto por su ascendencia en la selección como en el Barcelona. Busquets, sin embargo, es un año mayor y como pasa en los casos anteriores una presumible pérdida de rendimiento puede discutir su titularidad, especialmente teniendo en cuenta la nueva hornada de centrocampistas, con Fabián Ruiz a la cabeza.

Cristiano Ronaldo. El portugués ha marcado una época a todos los niveles pero con treinta y cinco años entre pecho y espalda, cuando empiece la Euro estará más cerca de los cuarenta que de los treinta y esto puede ser un obstáculo hasta para él.

Åge Hareide. El seleccionado de tiene contrato hasta verano de 2020 por lo que la federación de su país deberá extender su contrato hasta por lo menos la nueva fecha de la Eurocopa si quiere mantener el proyecto. Hasta que ello no suceda, Hareide se mantiene entre los que pueden salir perdiendo.

Otros veteranos ilustres. El tiempo no perdona a nadie e igual que les pasa a los veteranos de la selección española y al mismísimo Cristiano Ronaldo existen otros casos en los que la cita de este verano era o podía ser un úlimo tren de las selecciones que puede ya haber pasado para algunos. Es el caso del inglés Jamie Vardy, de los franceses Olivier Giroud y Blaise Matuidi, de los belgas Jan Vertonghen, Vincent Kompany y Marouane Fellaini, del turco Emre Belezoglu, quien ya ha anunciado que se retirará a final de temporada, y quién sabe qué decisión pueden tomar los alemanes Toni Kroos y Manuel Neuer, que ya habían anunciado su intención de abandonar la mannschaft este verano tras la Eurocopa, si bien es probable que esperen hasta haberla disputado en 2021. A su vez, de lo que decida Neuer dependerá poner a Marc-André Ter Stegen entre los potenciales ganadores o entre los potenciales perdedores.