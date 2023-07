Encontraron muerto al futbolista amateur que le pegó una patada en la cabeza a un árbitro

Luego de que se caso se viralice y de declarar ante la justicia, William Tapón fue encontrado sin vida.

En las últimas horas se viralizaron las imágenes de un partido amateur en Sarandí en donde un futbolista, con el dorsal número 10, le pegó una piña a un árbitro y luego, con este último en el piso, lo pateó en la cabeza. El futbolista, identificado como Williams Tapón fue hallado muerto horas más tarde, luego de dar su versión del incidente en los medios y en la Justicia y antes de ser detenido.

La noticia del suicidio fue dada por el periodista Nacho Genovart en sus redes sociales el lunes 17 de julio por la noche. El futbolista amateur fue encontrado sin vida en las vías del tren, a la altura de General Paz y Heredia, luego de efectuar un disparo con arma de fuego en su cabeza.

Quién es Williams Tapón

El futbolista amateur que agredió al árbitro es del barrio Agüero de Zona Sur y según el diario Clarín, ya había sido expulsado de dos torneos, uno en el club Copa Río del Sur en Gerli y otro en el club Palá de Avellaneda.

El partido de la agresión ocurrió el último sábado en el club Estación 98 de Sarandí, durante un campeonato de fútbol 8 entre doce equipos, en el que se destaca "La Cortada", el equipo de Tapón.

Las imágenes que se viralizaron ocurrieron cerca de las tres de la tarde cuando Ariel -nombre de pila del árbitro- está por sacar una tarjeta al N°7 de "La Cortada" y ante esa situación el futbolista lo empuja y el árbitro responde con una roja y da unos pasos hacia atrás.

Williams Tapón, que también es capitán del equipo, corre al árbitro y lo golpea con el puño en la cara hasta hacerlo caer. Luego le da una patada brutal y se aleja caminando tranquilamente. Nadie parece reprocharle nada, mientras algunos rivales se acercan a Ariel que fue trasladado al Hospital Presidente Perón de Avellaneda en donde fue dado de alta el mismo sábado.

Luego de la agresión, las imágenes se viralizaron rápidamente entre el domingo y el lunes y a partir de ahí, los medios contactaron a Tapón para que de su versión de los hechos.

¿Qué dijo el fútbolista que agredió al árbitro?

Williams Tapón habló con el noticieron Telefé y solo declaró sobre el hecho en sí. “Yo le pedí disculpas, me nubló, no fue queriendo. Cuando me rescaté ya era todo distinto”. Ante la Justicia volvió a mostrarse arrepentido y le manifestó a sus familiares sentirse "presionado".

“Empezó todo así: iban dos minutos y ya le habían pegado a un compañero mío y el árbitro no lo cobraba. Yo era capitán, así que le decía ‘juez, cobrala, si lo viste, estabas a dos metros’. Él me decía ‘no la vi’ y no cobraba nada”,según explicó a Telefe.

“Está bien, seguíamos jugando, pero hacíamos una mal y ya nos tiraba todo a nosotros: uno jetoneaba, amarilla. Otro jetoneaba y ya le quería sacar la roja, por eso yo ya venía enojado y le pegué, sin darme cuenta. Yo ya le pedí disculpas, hoy estuvimos hablando con el réferi. Te digo la verdad, me nubló. Cuando me rescaté ya era todo distinto y me pregunté ‘¿qué hice?’”

El audio que mandó Williams Alexander Tapón antes de quitarse la vida

El agresor iba a ser detenido “homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa en el contexto de un espectáculo deportivo” y le envió varios audios a sus familiares.

“Gracias por todo, siempre estuviste, nunca me dejaste solo y eso lo valoro, te amo, te amo”.

“No soy fuerte, no sé qué me pasa, no soy yo”.

“Hasta acá llegué”.

“Te amo. Sé que voy a quedar como un cobarde y cagón, pero me cansé, me cansé, no doy más, discúlpenme por favor”.

El audio de la hermana de Williams Alexander Tapón: “Mi hermano se suicidó”

La hermana del agresor confirmó su muerte y declaró ante algunos medios: "Sí, es así. Mi hermano se suicidó por toda la m... que le estaban haciendo, por todo lo que lo estaban acusando, lo estamos llevando a la morgue, mi hermano se suicidó”.