¿Quién es Theo Hernández? Datos que quizás desconoces del nuevo fichaje de la Real Sociedad

Te contamos algunas particularidades del joven lateral izquierdo, cuya llegada le complica las cosas a Héctor Moreno en el cuadro Txuri-Urdin.

¿De dónde viene? ¿Quién es su hermano? ¿Por qué cruzó de vereda? ¿Por qué su novia ya es famosa? ¿Quién es Theo Hernández? El joven de 20 años, que disputó 13 partidos con el Real Madrid durante la temporada pasada, se marchó cedido a la Real Sociedad y podría reducir considerablemente las oportunidades de Héctor Moreno en el conjunto donostiarra.

Aquí, algunos datos que tal vez no sepas:

- Theo Hernández nació en Marsella (Francia), el 6 de octubre de 1997. Es hijo de Jean-François Hernández, que también era futbolista y, como su hijo, jugó en el Atlético de Madrid, además del Rayo Vallecano, entre otros. Cuando Theo nació, Jean-François era jugador del Olympique de Marsella.

- Theo ha residido en Madrid desde muy pequeño, pero ha sido convocado por la selección Sub 20 de Francia, combinado que finalmente no le citó para la disputa del Mundial de la categoría en mayo pasado.

- Cuando fue convocado por la Sub-21 una vez terminó la temporada pasada, no se presentó porque, teóricamente, aspira a jugar con España.

-De hecho, en octubre de 2017 dejó abierta la opción de jugar con España al no ser todavía llamado por la absoluta de 'les bleus': "Si Francia no me llama, veremos".

- Surgió en las categorías inferiores del Rayo Majadahonda y de allí pasó a la cantera del Atlético de Madrid, donde en la temporada 2015-16 llegó al filial, entonces en Tercera División. Incluso fue convocado con el primer equipo para un partido contra el Eibar, aunque nunca llegó a debutar como rojiblanco en el fútbol profesional. Del Calderón se fue cedido al Deportivo Alavés, que regresaba a la Primera División.

- Ha pasado del anonimato en el que le escondía la cantera del Atlético de Madrid a ser deseado por media Europa por su buen hacer con el Alavés. En el conjunto de Vitoria debutó en la temporada 2016/17, curso en el que participó en 32 partidos, marcó dos goles y dio cuatro asistencias.

- Su fichaje por el Alavés pasó desaperbicido. Los medios ya miraban entonces a Lucas, su hermano mayor, que empezaba a contar con minutos en el primer equipo del Atlético de Madrid.

- Sin embargo, Theo Hernández ha impresionado al punto de ser incluido por la UEFA en el equipo revelación de la Liga española para 2017. ​

- En su presentación en el Bernabéu, Theo pasó un vergonzoso momento al intentar impresionar a los aficionados: quiso demostrar su habilidad con el balón, pero no logró realizar más de seis toques antes que la pelota tocara el suelo.

- Adriana Pozueco, pareja de Theo Hernández, es reconocida por su pasión por el Atlético de Madrid. Además, en ocasiones ha realizado publicaciones antimadridistas en las redes sociales. ¿Por qué habrá llorado cuando su novio fue presentado como refuerzo merengue?

-A día de hoy, según Transfermarkt, el precio de Theo Hernández asciende hasta los 15 millones de euros (era de 20 el verano pasado).

- En mayo de 2017, buena parte de la prensa española dio por hecho su fichaje por el Barcelona, pero Theo Hernández iba a acabar del otro lado del puente aéreo.

- Antes de fichar por el Real Madrid, reconoció en exclusiva a Goal que su deseo era militar a las órdenes de Diego Simeone: "No cambiaría mi decisión. En junio voy a volver, espero trabajar con él y seguir haciendo las cosas como hasta ahora". Pero lo dijo con la boca pequeña, pues se marchó al Bernabéu a cambio de 30 millones de euros.

- Pudo haberse ido al Madrid por la cláusula, que era de 24 millones, pero los blancos acabaron pagando seis 'kilos' más para no romper relaciones con el Atlético.

- “No celebraría nunca un gol si le marcase al Atlético de Madrid, es mi casa, donde me he formado”, dijo antes de un partido contra los colchoneros este año.

- En la vuelta de la Supercopa de España, se unió a Sergio Ramos, Messi, Higuaín, Gio dos Santos, Bojan, Marcelo, Sergi Roberto y Varane como uno de los últimos sub-20 que han jugado algún minuto en un Clásico.

- En Macedonia, tras la Supercopa de Europa, se le vio posar para la foto oficial junto a todos los jugadores españoles, mientras que en la Supercopa de España lo hizo con los jugadores extranjeros. Está en vías de nacionalizarse español porque quiere jugar con La Roja.

- La fiesta de su cumpleaños número 20 tuvo de todo.