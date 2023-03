Se desempeña en Tigre, de la Primera División argentina. Nunca jugó en el fútbol europeo, pero Mancini confía en su figura.

Roberto Mancini sorprendió a propios y extraños en su primera convocatoria de 2023. ¿La razón? Citó a Mateo Retegui, el argentino, nacionalizado italiano, que nunca jugó en el fútbol europeo. Contra Inglaterra, en un duelo correspondiente a la fase de clasificación para la Eurocopa 2024, el delantero salió al campo de juego como titular.

El resumen del Italia vs. Inglaterra, el partido que marcó el debut de Retegui

Quién es Mateo Retegui, el delantero argentino que juega para la Selección de Italia

Nació en San Fernando, Buenos Aires, el 29 de abril de 1999. Y empezó jugando al hockey, ya que su madre y su padre (fue entrenador de la Selección femenina argentina de hockey) practicaron este deporte. Sin embargo, el fútbol apareció en su vida…

Comenzó jugando en las divisiones inferiores de Boca Juniors, donde llegó a debutar como profesional en la máxima categoría. Luego, sin tanto lugar en el conjunto azul y amarillo, pasó a préstamo a Estudiantes de La Plata, más tarde fue cedido a Talleres de Córdoba y, posteriormente, a Tigre.

Tuvo también su paso por la Sub-20 de Argentina, pero nunca fue citado para el seleccionado mayor.

El 18 de marzo de 2023, en tanto, recibió su primera convocatoria para la Selección de Italia, iniciando así una nueva historia en su carrera.

Opinión de Mancini sobre Retegui

"Me recuerda a otros jugadores argentinos que han estado en Italia. Es un chico joven, necesita un tiempo para adaptarse, pero tiene cualidades. Es inteligente, educado, esperemos lo mejor. Es un delantero centro clásico, veo que muchos lo comparan con (Germán) Denis. Me recuerda más a Batistuta cuando llegó a Italia. Es joven, necesita adaptarse, pero no creo que tarde mucho”, destacó el propio Mancini.