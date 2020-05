¿Quién es Kai Havertz, la maravilla del Leverkusen?

El internacional alemán de 20 años disfrutó un rápido ascenso y ya es uno de los jugadores más buscados de Europa.

Mientras que Jadon Sancho y Reiss Nelson están destacando a la como el lugar ideal para los jóvenes más populares de Europa que buscan mudarse al extranjero y explotar su potencial, la máxima categoría alemana sigue brindando la misma plataforma a su impresionante colección de talentos locales.

Pocos son tan impresionantes como el chico maravilla del Leverkusen: Kai Havertz, estudiante de honor entre los últimos graduados de . En octubre de 2016, se convirtió en el debutante de la liga alemana más joven del club a la edad de 17 años y 126 días, y desde entonces ha mostrado una notable progresión.

Su progreso tuvo algunas peculiaridades debido a su edad, por supuesto; no mucho después de convertirse en parte del primer equipo, se vio obligado a perderse un choque de la ante el porque el partido se cruzaba con sus exámenes.

Fue un recordatorio de que el Leverkusen tiene el talento joven más precoz en sus manos. "Nunca he visto a un jugador tan completo a su edad", dijo el capitán del club Lars Bender.

"Lo que aporta en el campo en términos de juego, técnica y mentalidad es tremendo", agregó Julian Brandt, internacional por Alemania y compañero suyo en el Leverkusen. "Tiene tanto talento que tiene las cosas adecuadas para convertirse en una estrella mundial".

Logró cuatro impresionantes goles en las primeras 15 apariciones en la liga de su carrera, pero el creador de juego que al que también le gusta trabajar entre líneas rápidamente se hizo más conocido por crear goles que por marcarlos. Havertz grabó su nombre en los libros de récords una vez más cuando asistió a Karim Bellarabi para el gol número 50 mil de la Bundesliga, y luego se convirtió en el jugador más rápido con 10 asistencias en la historia de la competición.

Havertz también fue el jugador más joven en lograr 50 apariciones en la máxima categoría de Alemania.

El centrocampista nacido en Aachen mide más de 1.88 metros y tiene como ídolo a otro creador zurdo, Mesut Ozil. "Siempre ha sido un jugador al que me encanta mirar y alguien a quien he seguido", le dijo Haverz a Spox. "Mesut Ozil es un gran jugador, que ha hecho mucho por el equipo nacional y también por sus clubes".

Internacional con Alemania por primera vez este año, Havertz también está haciendo mucho por su club. Antes del período navideño, ningún jugador supera sus 16 apariciones en la liga para el Leverkusen esta temporada y solo Kevin Volland (5) ha marcado más goles que el joven (4).

Promedia 1,6 regates y 0.7 pases clave por partido, liderando un equipo dinámico y joven que sigue siendo uno de los más emocionantes en Alemania. Havertz, sin embargo, se lo está tomando todo con calma. "Siempre me han educado para mantener mis pies en el suelo", dijo.

"Aprendí de mis padres que la arrogancia no es una cualidad deseable. ¿Por qué un futbolista debería ser diferente a los demás?" Kai Havertz, no obstante, es diferente. Y con la humildad que complementa su notable talento, no pasará mucho tiempo antes de que quede claro.