El chico de 20 años ilusiona al barcelonismo tras su gran actuación en Dallas, donde firmó un golazo y dio una deliciosa asistencia a Ferrán Torres.

Saltó al campo de juego para disputar los últimos 25 minutos del Clásico. Puede que para muchos se tratase de un ratito en un amistoso de pretemporada. Pero Fermín López Marín nunca olvidará la noche estadounidense del 29 de julio de 2023, esa madrugada española en la que le bastó menos de media hora para hacer que el mundo del fútbol se pregunte quién es el chico que brilló con un gol y una asistencia ante el Real Madrid jugando para el primer equipo del FC Barcelona.

¿Quién es Fermín López, el mediocampista del Barcelona que brilló en el Clásico ante el Real Madrid?

Fermín se formó en la cantera del Campillo, club de su ciudad natal (nació el 11/05/2003 en El Campillo, Huelva), hasta que fichó por el Recreativo de Huelva, donde estuvo solamente un año. Posteriormente, la temporada 2011/12, se unió a las filas del Real Betis Balompié. Y, tras cuatro años en Sevilla, llegó a la Masía para incorporarse al Infantil A del Barcelona.

El mediopunta escaló por las diferentes categorías del Barcelona hasta formar parte del Juvenil A, con el que se consagró campeón de la Liga División de Honor y de la Copa de Campeones. Ese mismo verano, el del 2022, el Barça decidió ceder al jugador al Linares Deportivo de la Primera Federación para que sumara minutos y experiencia. Fermín respondió a las expectativas y se marcó una gran campaña, convirtiéndose en el pichichi de su equipo con 12 goles y 4 asistencias.

Su gran curso pasado le sirvió para regresar al Barça la temporada 2023/24, siendo uno de los elegidos de Xavi Hernández para hacer la pretemporada por Estados Unidos con el primer equipo. Y luego de sumar un puñado de minutos ante el Arsenal, en la victoria de los Gunners por 5-3, llegó el turno de disputar poco menos de media hora contra el Real Madrid.

Fueron 25 minutos, sí. Pero para Fermín López fue un ratito eterno. En Dallas, el chico de 20 años entró con 1-0 en el luminoso en favor de los catalanes y con el Real Madrid rozando el empate en cada avance. El marcador cambió a 3-0 por dos acciones decisivas suyas. "No esperaba jugar", diría tras el partido. En ese sentido, pasó de no imaginarse en el campo, a brillar y vivir una noche soñada. "Estaba viviendo un sueño, todavía no me lo creo. Ahora tengo que seguir trabajando, nada más", reconoció Fermín.

López recordó así su gol al Real Madrid, el del 2-0: "Me ha dado el balón Sergi Roberto. Estaba sólo en la frontal, dividí y vi que no me saltaba nadie y le he pagado con el alma. Insisto, aún no me lo creo. No sabía qué hacer cuando he metido el gol. Ya he hablado con mi casa. Lo han pasado mal conmigo (...) He sido culé desde pequeño y mi sueño es jugar desde el primer equipo".

Un par de minutos después, se inventó una deliciosa asistencia por encima de la defensa del Real Madrid para que Ferrán Torres sentenciara el partido en Dallas.

Evidentemente, su trabajo en el Clásico le valió el elogió de su entrenador, un Xavi Hernández que se mostró ilusionado con lo que le puede ofrecer Fermín al Barça el próximo curso. "Me gusta lo que veo de Fermín. Me gusta su desparpajo, que se atreve, que no tiene miedo, que pide el balón, que juega fácil y sencillo, que tiene último pase. Y hoy ha marcado la diferencia. Ha hecho un golazo con la zurda y ha dado una pase con la diestra. Es un futbolista que nos podría ayudar mucho de cara a la temporada. Ese talento que tiene en el último tramo del campo es un poco lo que nos faltó la temporada pasada", dijo el técnico catalán. "Tiene los dos perfiles: puede jugar en la izquierda, en la derecha, de extremo falso viniendo a dentro... Es un futbolista que a mí personalmente me gusta, le veo personalidad. Tiene 20 años pero tiene personalidad, ganas, hambre. Y eso es importantístimo", cerró.