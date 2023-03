El colegiado, rumano y con 37 años, dirigió el Manchester City - Real Madrid de la ida de las semifinales de Champions de la temporada pasada

El Real Betis Balompié visita este jueves Old Trafford, estadio en el que el conjunto andaluz se medirá al Manchester United en la ida de los octavos de final de la UEFA Europa League. El equipo verdiblanco intentará aprovecharse de la histórica derrota del United en Anfield (7-0) y coger bajo de moral al cuadro de Ten Hag.

Quién es Daniel Siebert, el árbitro del Manchester United vs. Betis de la ida de los octavos de final de la Europa League 2022-2023

Daniel Siebert será el encargado de impartir justicia en el encuentro de ida de los octavos de final de la UEFA Europa League que enfrentará al Real Betis y al Manchester United en Old Trafford. El árbitro alemán de 38 años es árbitro FIFA desde el 2015 y estuvo en el pasado Mundial de Qatar en el que llegó a arbitrar dos partidos: Túnez vs. Australia y Ghana vs. Uruguay.

Será la primera vez que el colegiado germano pite un partido del Real Betis. Sí ha pitado a numerosos equipos españoles en los últimos años entre Champions y Europa League: Real Madrid, Atlético, Getafe, Sevilla, Granada y Villarreal.