¿Quién es Antonio de Jesús Chucho López, seleccionado guatemalteco del América?

El combinado guatemalteco cuenta en sus filas con un elemento que se busca un lugar en el América.

La cantera Americanista sigue formando talentos, y uno de los que busca hacerse con un lugar en el primer equipo es Chucho López. El mediocampista de 23 años se ha convertido en una pieza importante del club a pesar del cambio de estratega entre Miguel Herrera y Santiago Solari.

Hace algunos meses, la carrera internacional de Chucho dio un giro radical, enterándose que podía representar a la Selección de Guatemala. Las Águilas visitaron a Comunicaciones en la Concacaf Liga de Campeones, y el estratega de aquel combinado se acercó con él, haciéndole una propuesta para defender la Bicolor.

"No me lo imaginaba. Después del juego contra Comunicaciones me buscaron. Primero le dijeron a un primo de allá y me dijo a mí, pero cuando me dijo no lo tomé en serio. Fue hasta que en el club me avisaron y le puse la seriedad al asunto. Pensé que era broma, porque cómo se iban a contactar con mi primo".

El nacido en la Ciudad de México no lo pensó y completó el proceso de naturalización, volviéndose elegible para Amarini Villatoro. Su estreno vendría en un momento y escenario inigualable, mostrando las coincidencias que tiene la vida.

Chucho López debutó el miércoles 30 de septiembre de 2020 con la Bicolor en el Estadio Azteca, inmueble que es su casa semana a semana, cruzándose con la que hasta hace unos meses, pensaba era su única patria.

De abuelo guatemalteco, por prácticamente toda su vida López desconoció la posibilidad de representar al combinado chapín. La exclusión de la lista de 50 elegibles para el Preolímpico de Concacaf lo convenció de que sería muy complicado ganarse un lugar con el combinado Tricolor.

Este compromiso fue una auténtica mezcla de sentimientos para el volante ofensivo, que sin dudar afirmó que si llega a marcar, lo festejará efusivamente: “Voy a dar lo máximo por Guatemala y si llego a meter gol, lo voy a gritar con todo. Crecí y viví toda mi vida en México, obviamente amo a mi país, pero voy a estar con Guatemala y lo voy a dar todo y si metemos gol, los voy a gritar", mencionó en aquél entonces.

En los partidos ante Cuba e Islas Vírgenes Británicas, correspondientes a la primera ronda del Grupo C en las Eliminatorias Mundialistas, Guatemala fue completamente dominante gracias a la participación de su nuevo 10, quien fue fundamental para que el ataque de la Bicolor fuera sumamente peligroso ante ambas Selecciones.

A la fecha, López es el legionario más importante de Guatemala. En caso de encontrar regularidad con las Águilas, Chucho podría guiar a la Bicolor en las Eliminatorias y buscar ser uno de los representantes de Concacaf en Qatar 2022, aunque el camino aún es largo para los dirigidos por Amarini Villatoro.