¿Quién diseñó el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA?

Este verano, en Estados Unidos, Canadá y México, varias selecciones lucharán por el Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA. Muchos capitanes lo han alzado, y su historia es fascinante.

Ha habido varias versiones, pero, ¿cuál es la historia del trofeo de oro de la FIFA? Aquí, GOAL repasa su evolución a lo largo de los años.

¿Quién diseñó el trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA?

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El actual trofeo fue diseñado por el orfebre y escultor italiano Silvio Gazzaniga, conocido como «Mr. Cups» por crear otras distinciones como la Copa de la UEFA.

Tras el tercer título de Brasil en 1970, que le permitió quedarse con el Trofeo Jules Rimet, la FIFA abrió un concurso y recibió 53 propuestas para el nuevo trofeo de oro. Gazzaniga imaginó a dos atletas sosteniendo el globo terráqueo y, para que la FIFA lo entendiera, llevó un modelo de plástico. Su propuesta fue elegida entre 53.

El autor explicó: «Me inspiré en un atleta triunfante y en el mundo; quería expresar armonía, sencillez y paz».

«La obra debe mostrar líneas claras y firmes, y transmitir la euforia del futbolista ganador —un hombre transformado por su victoria—, pero sin el ego del superhombre. Este héroe deportivo que abraza al mundo refleja la fuerza para hacer sacrificios diarios junto a sus compañeros y los valores universales del deporte: compromiso y libertad».

El trofeo se entregó por primera vez a Alemania Occidental tras ganar el Mundial de 1974 y se ha usado desde entonces. Gazzaniga falleció en 2016 a los 95 años; nunca recibió ingresos por el trofeo, cuyos derechos de imagen posee la FIFA, pero siguió trabajando con éxito.

Al recordarlo, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, afirmó: «La Copa del Mundo es un objeto mítico para los jugadores y todos los amantes del fútbol. Le estaremos eternamente agradecidos».

¿Qué simboliza el diseño del trofeo de la Copa del Mundo?

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Su simbolismo es amplio, pero el mensaje central es la victoria de los mejores futbolistas del mundo. Según la FIFA, la copa representa el momento del triunfo, con el mundo sobre los jugadores, mientras que la base torcida refleja la constante evolución del fútbol y sus espirales recuerdan su alcance global.

Al explicar el significado del trofeo, Gazzaniga añadió: «Los dos jugadores con los brazos en alto celebran la alegría y la emoción de la victoria. La esfera superior, con un relieve de los continentes, representa al fútbol mundial. Las líneas entre los jugadores transmiten energía; la superficie rugosa, intensidad y espíritu competitivo».

Para los jugadores y entrenadores que lo conquistan, representa la cima de sus carreras. Lionel Messi, campeón con Argentina en 2022, comparó el momento con tener hijos: «Tan especial y tan inmenso que todo lo que viene después se queda corto».

En el trofeo no hay banderas, insignias ni menciones a ningún país; se destaca que el logro es humano, no individual ni nacional.

¿De qué está hecho el trofeo de la Copa del Mundo?

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La obra de Gazzaniga está hecha en oro de 18 quilates, mide 36,8 cm de alto y pesa unos 6,1 kg. El oro contrasta con dos capas de malaquita verde en la base, y el interior es hueco para que no resulte demasiado pesado.

Su valor ronda los 20 millones de dólares (15 millones de libras), mientras que reproducirlo costaría entre 50 000 y 200 000 dólares (37 000-150 000 libras), según el precio del oro.

Sin embargo, los países ganadores no se llevan el trofeo a casa. En su lugar, reciben una réplica chapada en oro, mientras la FIFA custodia el original.

¿Quién diseñó el trofeo anterior de la Copa del Mundo?

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El Trofeo Jules Rimet, obra del escultor francés Abel Lafleur, se entregó de 1930 a 1970. Originalmente llamado «Victoria», en 1946 se rebautizó en honor al presidente de la FIFA. Es de plata chapada en oro y, desde 1970, tiene base de mármol.

Su figura representa a Nike, diosa griega de la victoria, mide 35 cm y pesa 3,8 kg.

Fue robado en 1966, durante los preparativos del Mundial de Inglaterra, pero un border collie llamado Pickles lo recuperó de un arbusto en el sur de Londres.

En 1983 desapareció de nuevo y nunca se recuperó, así que en 1984 la Confederación Brasileña de Fútbol recibió una réplica.