El delantero del Real Madrid ha entrado en la órbita de intereses del Arsenal de cara al próximo mercado de fichajes invernal, ante la incertidumbre que rodea su futuro en el club blanco y su evidente deseo de obtener una mayor oportunidad de participación, después de haberse conformado con minutos limitados desde el inicio de la temporada.

Según lo publicado por el sitio Tribuna, el Arsenal estudia moverse para incorporar al delantero brasileño Endrick en enero, dentro de sus esfuerzos por reforzar la línea de ataque durante la segunda mitad de la temporada, después de que sus posibles intentos por fichar a Eli Junior Kroupi, delantero del Bournemouth, chocaran con la postura de su club, que se niega a desprenderse de él a mitad de temporada.

Kroupi es la primera opción potencial del Arsenal para reforzar su ataque, pero el Bournemouth comunicó al club londinense que su delantero no está en venta durante el mercado invernal, de modo que el interés se dirige hacia Endrick, que no dispone de oportunidades suficientes en el Real Madrid.

Según el informe, el delantero brasileño solo ha jugado 114 minutos esta temporada, lo que refuerza las posibilidades de que busque un destino que le permita jugar de forma regular, sobre todo teniendo en cuenta que el jugador ya había sido vinculado con una salida del Real Madrid.

El informe señaló que Endrick fue ofrecido al Arsenal el año pasado, antes de acabar fichando finalmente por el Olympique de Lyon en calidad de cedido.

Hasta ahora no ha quedado claro si el club inglés piensa en pedirlo cedido de nuevo o busca incorporarlo de forma definitiva.

Endrick abre la puerta: su destino en enero es una incógnita

Estos acontecimientos coinciden con unas declaraciones realizadas recientemente por Endrick, en las que habló con franqueza sobre su futuro, asegurando que no sabe qué ocurrirá en enero, y que su prioridad es jugar, sentirse feliz y ayudar a sus compañeros.

El delantero brasileño dijo: «Todo lo que quiero es jugar, sentirme feliz y ayudar a mis compañeros», y añadió: «No sé qué pasará en enero, el asunto está en manos de Dios. Todo lo que deseo es lo mejor para mi carrera».

Pese a afirmar que Madrid es una ciudad maravillosa, Endrick recalcó que siempre hará lo que sea necesario para avanzar en su carrera, unas declaraciones que dejan la puerta abierta a las posibilidades de una salida si continúa alejado de la participación.

El jugador también habló positivamente de su relación con su entrenador José Mourinho, subrayando su gran confianza en él, y revelando que el técnico se comunica con él a diario para interesarse por su vida personal, y no solo para hablar de fútbol.

La relación del Arsenal con la agencia de Vinicius podría facilitar la operación

Entre los factores que podrían ayudar al Arsenal en sus movimientos está el hecho de que Endrick y Vinicius Junior, su compañero en el Real Madrid, están representados por la misma agencia, que mantiene una buena relación con Andrea Berta, el director deportivo del club inglés.

Berta ya había intentado negociar con la agencia el traspaso de Vinicius al Emirates Stadium el verano pasado, algo que podría darle al Arsenal una vía adecuada para explorar la posibilidad de incorporar a Endrick.