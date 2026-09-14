¿Qué tiene que ver Neymar? Torres iguala el arranque de Ibrahimovic en el París

El Paris Saint-Germain venció a su rival, el Brest, por un gol a cero, obra de Ferran Torres, en la cuarta jornada de la liga francesa.

El diario Sport señaló que Torres alcanzó su sexto gol en cinco partidos con el Paris Saint-Germain, al que se incorporó este verano procedente de las filas del Barcelona.

Ferran Torres entró en la temporada con la moral muy alta, después de haber desempeñado el papel de protagonista en la conquista del Mundial 2026 por parte de España.

Torres salvó un punto en su primera aparición con el Paris, al marcar dos goles durante el encuentro ante el Rennes en la liga francesa, y luego brilló en su primer partido en la Liga de Campeones de Europa, anotando su primer triplete en la competición.

Ayer domingo, Torres marcó un gol magnífico para dar al Paris Saint-Germain su primera victoria en la liga francesa, en un partido en el que el equipo sufrió mucho ante el Brest.

Si comparamos el inicio de Torres en el Paris con los comienzos de algunos de sus predecesores, sus números lo sitúan al mismo nivel que un jugador como Zlatan Ibrahimovic, que también marcó seis goles en sus primeros cinco partidos, y lo hacen superar por un gol a Neymar, que marcó cinco.

El club parisino desembolsó 48,5 millones de euros para fichar a Torres, en una operación que parece muy bien invertida en la capital francesa, mientras que el Barcelona, por su parte, obtuvo un buen rendimiento de su marcha.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de Kooora