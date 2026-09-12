¿Qué tiene que ver Barcola? Iraola explica su polémica decisión ante el Fulham

Andoni Iraola, entrenador del Liverpool, aseguró que su estrella francesa Bradley Barcola tendrá que acostumbrarse a jugar en ambas bandas con el Liverpool, tras el tropiezo ante el Fulham.

El Liverpool empató, en su estadio y ante su afición, frente al Fulham, sin goles, en la cuarta jornada de la Premier League.

El sitio Tribuna publicó las declaraciones de Iraola, al ser preguntado por el motivo del cambio de posición de Barcola, después de haber jugado en la banda derecha en los partidos anteriores y haberlo situado en la banda izquierda ante el Fulham.

El entrenador del Liverpool dijo: «Creo que ya lo he dicho muchas veces, tenemos cuatro extremos, y quizás antes del inicio de la temporada, todo el mundo habría dicho que teníamos un mayor número de jugadores de banda izquierda que de banda derecha, porque han jugado más en el lado izquierdo».

Y añadió: «Todos los extremos jugarán en el lado derecho y en el izquierdo, dependiendo de los enfrentamientos, y dependiendo de la banda en la que creamos que serán más peligrosos, y a veces según las exigencias defensivas, así como en función de lo que sintamos y de lo que analicemos».

Andoni Iraola señaló: «Creo que Bradley Barcola, y creo que los cuatro jugadores, ya han jugado en ambas bandas, y esto continuará así durante toda la temporada».

Y apuntó: «Creo que también estamos trabajando con Barcola para mejorar su estado físico, porque no tuvo ningún minuto durante la pretemporada, y creo que hay un aspecto positivo en que haya jugado hoy, y creo que participó un poco más de tiempo del que jugó hace tres días ante el Atlético de Madrid».

Y concluyó: «Tuvo una buena ocasión en el segundo palo, pero le bloquearon el disparo, aunque llegó bien al lugar adecuado. Quizás sabemos que es capaz de ofrecer más, pero ahora se trata de darle minutos de juego y seguir construyendo su confianza en sí mismo, pues es un jugador que nos dará más».

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