¿Qué son los Desafíos de Creación de Plantillas (DCP) en el FIFA y cuáles son las recompensas?

El modo Ultimate Team presenta un atractivo reto semana tras semana para los jugadores de FIFA.

El modo Ultimate Team en FIFA es uno de los más llamativos que ha generado EA Sports en el videojuego en los últimos años. Dentro de él se encuentras los Desafíos de Creación de Plantilla (DCP), los cuales generan mucha expectativa en los gamers cada día.

En Ultimate Team, uno puede hacer su equipo como guste, combinando nacionalidades y ligas para tener la mayor cantidad posible de química y que los jugadores se desempeñen adecuadamente. SIn embargo, el mercado de fichajes no es el único lugar para encontrar las mejores cartas del juego.

A continuación, en Goal te contamos todo sobre los DCPs:

¿QUÉ SON LOS DESAFÍOS DE CREACIÓN DE PLANTILLAS?

EA Sports revela constantemente nuevos retos para los usuarios. Estos conllevan crear una plantilla de 11 jugadores para recibir a cambio una recompensa. Claro, como lo dice su nombre, estos suelen ser desafiantes y funcionan como rompecabezas que debes completar para poder obtener el beneficio.

Cada desafío tiene sus variantes dependiendo de la recompensa final. Algunos piden menos jugadores, pero mayor química entre sí. Por ello, los gamers tienden a guardar sus fichas, si no necesitan venderlas, para enviarlas en algún reto. De igual manera, las cartas intransferibles suelen ser de mucha ayuda para completarlos, ya que son fichas que no pueden colocarse en el mercado de transferencias y, si no sirven para su equipo, pueden utilizarse para los DCPs.

¿CUÁLES SON LAS RECOMPENSAS?

Como se dijo anteriormente, cada desafío tiene una recompensa y depende de los requerimientos el valor de la misma. Los beneficios pueden ser alguna carta especial (como Jonathan Dos Santos - Moments), sobres (transferibles o intransferibles), fichas a préstamo, monedas o tókens para jugar Draft en Ultimate Team.

Algunos DCPs requieren más de una plantilla para enviar, ya que la recompensa es alta. Los Íconos suelen solicitar el intercambio de entre seis y nueve equipos para poder integrarlos al equipo, por lo cual el gasto de monedas deberá ser alto.

Al mandar un DCP, las fichas en cada plantilla se eliminan de tu club permanentemente. Por ello, es importante pensar antes si mandar un equipo por las cartas que puedan servirte posteriormente, pero si la recompensa lo vale, ¡adelante y a divertirse!