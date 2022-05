Qué significa "You'll never walk alone", el lema del Liverpool

"Nunca caminarás solo", o como cantan en Anfield sus aficionados antes de los partidos: "You´ll never walk alone". Este lema se ha convertido con el tiempo en un himno del Liverpool. Cualquier persona futbolera lo vincula con el conjunto de Anfield, y puede pensar que la letra fue compuesta por alguno de los primeros miembros de la institución hace más de cien años, pero no es así.

Lo que hoy es una canción de aliento para los jugadores reds, antaño fue un tema musical de dos compositores estadounidenses populares en Broadway: Oscar Hammerstein II y Richard Rogers. Estos artistas la introdujeron en el musical Carousel, una adaptación de otra obra llamada Liliom del húngaro Férenc Molnárs. La historia cuenta el romance de una molinera y el encargado de un tiovivo, quien se dedica al robo para mantener a su amada que, además, está embarazada.

No es la única relación amorosa que protagoniza la trama, porque también cuenta la de una molinera que se enamora de un pescador, pero pone el foco en la clase trabajadora de finales del siglo XIX. Los creadores pensaban que no se les había tratado de manera justa a la hora de representarles en el teatro y esa fue su forma de plasmarlo.

Aunque el final es trágico, decidieron incluir como cierre el "You´ll never walk alone" como una canción de ánimo y esperanza hacia quienes pierden a un ser querido. Con todo ello, los aficionados del Liverpool lo adoptaron, aunque los del Celtic de Glasgow y el St.Pauli de Hamburgo también lo cantan y lo emplean con el mismo propósito.