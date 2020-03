¿Qué pasa con los pagos a los futbolistas de la Liga MX mientras esté el coronavirus?

La suspensión de la Liga por coronavirus ha dejado ciertas dudas entre futbolistas por el tema administrativo.

Luego de que la parara sus actividades ante la pandemia por COVID-19 (coronavirus), misma que también se dio globalmente en los diferentes torneos y competiciones, los jugadores han tenido que continuar con los trabajos desde sus hogares.

El que los futbolistas estén realizando trabajo físico y deportivo en domicilios, ordenado por los diferentes cuerpos técnicos no los exenta de percibir su sueldo mensual, de acuerdo con fuentes consultadas por Goal.

Uno de los directivos de Primera División, que prefirió reservar su nombre informó que respetarán los contratos, más allá de que no tengan entrenamientos presenciales y partidos todo ello debido a que el semestre está en marcha.

Esto es replicado por los clubes, toda vez que una situación sanitaria no puede ser un contratiempo, dado que la suspensión no se debió a una decisión de jugadores sino por una alerta de la Organización Mundial de la Salud.

De acuerdo con la misma fuente, una de las situaciones por las que hubieran podido negar el sueldo podría deberse a sanciones económicas, indisciplinas o violaciones a los reglamentos, aunque este no es el caso.

Es así como jugadores y cuerpos técnicos no deberán preocuparse por no contar con dinero en sus bolsillos, pues hay contratos y no existen lagunas en reglamentos de Liga o decisiones que puedan jugarles en contra.