Michael Carrick, entrenador del Manchester United, anunció la alineación de su equipo para disputar el derbi de Mánchester ante el Manchester City, esta tarde de domingo, en el estadio de Old Trafford, en el marco de la cuarta jornada de la Premier League.

Bruno Fernandes lidera la alineación del Manchester United, mientras que Matheus Cunha juega en la posición de delantero centro, con la ayuda del dúo formado por Bryan Mbeumo y Marcus Rashford.

La alineación del Manchester United fue la siguiente:

Portería: Lammens.

Defensa: Dalot, Maguire, Martínez, Dorgu.

Centro del campo: Tielemans, Mainoo, Bruno Fernandes.

Ataque: Mbeumo, Rashford, Cunha.

Por otro lado, Erling Haaland se prepara para liderar el ataque del Manchester City con la ayuda del trío formado por Rayan Cherki, Antoine Semenyo y Phil Foden, mientras que el marroquí Ayoub Bouaddi se sienta en el banquillo.

La alineación del City, dirigido por el entrenador Enzo Maresca, fue la siguiente:

Portería: Donnarumma.

Defensa: Núñez, Díaz, Guéhi, Gvardiol.

Centro del campo: Anderson, Enzo Fernández, Rayan Cherki.

Ataque: Semenyo, Foden, Haaland.

El Manchester City suma 9 puntos en el segundo puesto, por detrás del líder Arsenal, que tiene el pleno de puntos (12), mientras que el Manchester United cuenta con 4 puntos en el decimotercer puesto.

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