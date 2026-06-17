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FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALGAFP
Loai Mohamed

Traducido por

¡Qué paradoja! Messi marcó un hat-trick contra Argelia sin apenas esfuerzo

L. Messi
Argentina vs Algeria
Argentina
Algeria
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Argentina
Argelia
EE. UU.

La «pulga argentina» no necesita muchas oportunidades para castigarte.

Lionel Messi marcó su primer hat-trick en un Mundial ante Argelia, aunque mostró menos brillo en el último tercio del campo.

Sus tres tantos dieron la victoria a Argentina sobre los Guerreros del Desierto (3-0) en la primera jornada del Grupo 10 de 2026 y lo igualaron con Miroslav Klose como máximo goleador del torneo, con 16 goles.

Además, con 38 años y 357 días, se convirtió en el jugador de mayor edad en lograr un hat-trick en un Mundial.

Consciente de su edad, el astro optó por la eficacia: recibió, apuntó y definió con el mínimo de toques.

Según Opta, tocó el balón solo 19 veces en el tercio ofensivo en 80 minutos.

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ALG

Según Opta, es su menor registro como titular en el torneo.

En seis ediciones ha jugado 27 partidos, 25 como titular.

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