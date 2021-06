"Que no esté Vidal es como si en Argentina faltara Messi"

El ex jugador de la Selección argentina, Lucas Castromán, anticipó el cruce de Chile frente a Argentina por la fecha 7 de las Eliminatorias.

La Selección chilena vuelve a la cancha este jueves en Santiago del Estero para enfrentar a Argentina por la séptima fecha de las Eliminatorias rumbo a Qatar, en un encuentro en el que la principal ausencia será Arturo Vidal. Y es que el mediocampista del Inter de Milán arrojó positivo por COVID-19 por lo que no estará frente a la Albiceleste ni tampoco ante Bolivia del próximo martes en San Carlos de Apoquindo, partidos que marcarán el debut oficial del técnico Martín Lasarte en la banca del representativo nacional.

Al respecto, el ex jugador de la Selección que actualmente dirige Lionel Scaloni, Lucas Castromán, comentó sobre la falta que hará el formado en Colo Colo en la medular de La Roja. "Es muy importante. En lo anímico no tenerlo duele, es como si en Argentina faltara Messi. Vidal es quizá el más importante de Chile, tiene gran trayectoria, muchos títulos y su ausencia puede afectar bastante. El que lo supla sabe que tendrá que hacerlo mucho mejor para ganarse el puesto y que no se note que no está Vidal", sostuvo el ex Boca y Racing, entre otros clubes, en diálogo con AS.

En la misma línea, llenó de elogios a una de las figuras de la Generación Dorada. "Lo tengo en un Top 5 de volantes. En mi equipo jugaría siempre, no solo tiene buena técnica, además posee un buen manejo del grupo, es un líder positivo. No por nada obtiene títulos donde va, eso no es casualidad. Tiene esa mística de campeón".

Mientras que también destacó al máximo goleador histórico del Equipo de Todos y compañero del King en el Nerazzurri: Alexis Sánchez. "Es excepcional, un jugador consagrado. Estar en una selección no es fácil, sé el rendimiento que se debe tener para permanecer un tiempo prolongado y él tiene características únicas", lanzó.

Por otra parte, anticipó el choque de ambos combinados. "Será difícil como siempre, porque son equipos que en los últimos tiempos han tenido actuaciones notables, principalmente Chile, que después de Marcelo Bielsa quedó muy bien preparado y se hizo muy competitivo. Por todo esto, no hay que dormirse nunca y estar atentos, ya que la Roja buscará estos puntos para posicionarse por encima de lo que está. Los que sabemos un poco de futbol tenemos claro que Chile tendría que estar más arriba".

Y sentenció: "La Selección Chilena funciona muy bien en equipo, es algo que por ahí nos falta un poco a nosotros, no por (Lionel) Scaloni, más bien por las características de los jugadores. La ayuda y el sacrificio que se ve constantemente en Chile es algo que envidio. Eso se los dio Bielsa".