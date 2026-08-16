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FC Schalke 04 v Real Madrid - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traducido por

¿Qué le ha pasado a Mourinho? Una aparición sorpresa enciende los interrogantes

Schalke 04 vs Real Madrid
Schalke 04
Real Madrid
Amistosos
Primera División
J. Mourinho
Alemania
España
Portugal

¿Cuál es la historia?

El portugués José Mourinho, director técnico del Real Madrid, acaparó las miradas durante el enfrentamiento de su equipo ante el Schalke en Alemania, pero esta vez al margen de la alineación o los planteamientos tácticos, después de aparecer en el banquillo con un aspecto diferente que llamó la atención de los aficionados y seguidores.

El diario español "Mundo Deportivo" señaló que Mourinho apareció durante el partido con una lesión visible debajo del ojo, con aspecto de un moretón negro, algo que atrajo la atención de las cámaras de televisión, que enfocaron al técnico portugués durante el desarrollo del encuentro, y que generó interrogantes sobre el motivo de su aparición.

La imagen con la que apareció Mourinho no aportó ninguna explicación clara sobre la naturaleza de la lesión ni sobre cómo se la produjo, por lo que el misterioso moretón se mantuvo como una de las imágenes más destacadas que acapararon el interés durante el partido, junto a los sucesos que vivió el encuentro dentro del terreno de juego.

El aspecto de Mourinho se convirtió rápidamente en tema de conversación entre los seguidores, sobre todo porque el técnico portugués ha estado acostumbrado a ser el centro de atención por sus decisiones tácticas y su personalidad polémica, si bien su aparición esta vez ante el Schalke atrajo las miradas por un motivo completamente diferente.

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