El partido de la quinta jornada de la liga francesa, entre el Lyon y el Rennes, se detuvo temporalmente en el minuto 36, después de que el megafonista lanzara dos advertencias por una pancarta con contenido racista.

La cadena RMC Sport señaló que las cosas marchaban bien para el Lyon, pues tras el fuerte arranque en su partido ante el Rennes, gracias al doblete de Ernest Nuamah, el encuentro vivió un giro en el minuto 36, cuando se detuvo el juego.

El motivo fue una pancarta, desplegada en la grada norte, con la frase «Saint-Étienne, malditos...», una expresión ofensiva en español, que se desplegó antes del inicio del partido y se mantuvo durante toda la primera parte.

Esta pancarta dirigida contra el Saint-Étienne, considerado el «enemigo» del Lyon, ya había sido desplegada antes del comienzo del encuentro.

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Y a pesar de que el megafonista lanzó una primera advertencia, y luego una segunda, los cánticos racistas contra el Saint-Étienne continuaron, y después de que el delegado del partido le informara del asunto, el árbitro Mathieu Vernice decidió enviar a los jugadores de vuelta a los vestuarios.

Y si bien los jugadores del Rennes se dirigieron directamente a los vestuarios, los del Lyon permanecieron sobre el terreno de juego, mientras el entrenador portugués Paulo Fonseca y Corentin Tolisso se acercaban a hablar con la afición.

Asimismo, los directivos Mathieu Louis-Jean y Michael Gerlinger se dirigieron al lugar del incidente en un intento de entender lo que ocurría, y la pancarta fue retirada rápidamente de las gradas.

Los jugadores del Lyon realizaron una breve visita a los vestuarios antes de regresar de nuevo al terreno de juego, y tras una interrupción que duró 15 minutos, el partido se reanudó en el minuto 36, después de un corto periodo de ejercicios para activar los músculos.

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