Los contratos son siempre un tema candente de conversación en los círculos de fútbol, con la especulación siempre presente cuando se trata de nuevos términos firmados por jugadores estrellas o acuerdos lucrativos que se agotan hacia la agencia libre.

Las transferencias y las etiquetas de precio pueden estar dictadas por el tiempo que queda en cualquier acuerdo dado, con muchos clubes acorralados por aquellos que dejan claro que no se acordará una extensión.

Los jugadores que optan por no firmar más papeleo con sus respectivos clubes se encontrarán en una posición en algún momento en la que se pueden abrir discusiones con otros pretendientes. Pero, ¿qué es un acuerdo precontrato? GOAL lo examina...

¿Qué es un precontrato en el fútbol y cuándo se pueden firmar?

Un precontrato es un acuerdo entre un jugador y un club que compromete a un traslado una vez que el contrato actual del jugador llegue a su fin.

Esto permite que las partes interesadas planifiquen negocios de reclutamiento con mucha anticipación antes de que realmente se completen, con planificación a largo plazo implementada.

Dichas conversaciones se pueden abrir hasta seis meses antes de la expiración de un acuerdo previo en otros entornos.

Esa regla se implementó como parte de la famosa sentencia Bosman de 1995 relacionada con la libertad de movimiento para futbolistas profesionales.

Cualquier jugador que agote su contrato ahora puede firmar con otro club sin que se intercambie ninguna tarifa.

Las regulaciones de la FIFA establecen: "Un club que tenga la intención de celebrar un contrato con un profesional debe informar al club actual del jugador por escrito antes de entablar negociaciones con él.

"Un profesional solo estará libre para celebrar un contrato con otro club si su contrato con su actual club ha expirado o está por expirar dentro de seis meses.

"Cualquier incumplimiento de esta disposición estará sujeto a sanciones apropiadas."

¿Pueden los jugadores de la Premier League acordar un precontrato con otro club inglés?

La regla de los seis meses cuando se trata de discusiones sobre un cambio de escenario futuro se refiere a equipos fuera del país en el que el jugador ejerce su oficio en ese momento.

Por lo tanto, los jugadores de la Premier League solo pueden entablar conversaciones con partes interesadas fuera de Inglaterra, con las mismas regulaciones aplicables en Alemania, España, Italia, etc.

Cualquier jugador que busque mudarse de un equipo inglés a otro como agente libre solo puede iniciar conversaciones después de entrar en el último mes de su contrato anterior, lo que efectivamente retrasa las discusiones hasta que cualquier temporada en curso haya concluido.

Esto se debe a que las transferencias domésticas están reguladas por las asociaciones de fútbol individuales, en lugar del organismo rector mundial FIFA.

La FA en Inglaterra está ansiosa por asegurar que no haya conflictos de interés entre los clubes que trabajan bajo su jurisdicción, con acuerdos de agentes libres de competencia intermedia prohibidos como resultado.

¿Quién podría firmar un precontrato en 2026?

Getty Images

Hay varios jugadores de alto perfil que están terminando sus contratos en 2026 y que podrían cambiar de equipo a través de una transferencia gratuita.

El dúo defensivo francés Dayot Upamecano del Bayern de Múnich y Ibrahima Konate del Liverpool podrían potencialmente cambiar de equipo, al igual que los veteranos del Manchester City Bernardo Silva y John Stones.

El futuro de Robert Lewandowski ha sido objeto de rumores de transferencia mientras el delantero del Barcelona entra en los últimos seis meses de su contrato en el Camp Nou. El Bayern podría verse obligado a lidiar con varias salidas, con Leon Goretzka y Serge Gnabry también entre aquellos que necesitan un nuevo contrato.

El lateral izquierdo del Liverpool, Andy Robertson, fue un miembro clave de los equipos de la Premier League y la Liga de Campeones de los Reds en los últimos años, pero ha admitido que se verá obligado a considerar un movimiento si el fútbol del primer equipo no está en la agenda para él.

El defensa central del Real Madrid, Antonio Rudiger, también podría estar en movimiento, al igual que el legendario brasileño Neymar, quien ha sufrido un par de años plagados de lesiones. El compatriota de Neymar, Casemiro, ha confirmado que dejará el Manchester United al final de la temporada y bien podría estar acompañado por la puerta de salida por Harry Maguire, quien una vez fue el defensor más caro del mundo.