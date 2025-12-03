Millones de aficionados en todo el mundo estarán pendientes de sus pantallas el 5 de diciembre, cuando se celebre en Washington, D.C. el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El evento definirá finalmente cómo quedarán distribuidas las selecciones clasificadas para el mayor espectáculo deportivo del planeta, que tendrá como sedes a Estados Unidos, Canadá y México.

Sin embargo, este sorteo no girará únicamente en torno al destino futbolístico y el drama de la fase de grupos.

En una innovación sin precedentes, la FIFA añadirá un nuevo elemento a la ceremonia en el Centro Kennedy: la presentación del Premio de la Paz de la FIFA – El Fútbol Une al Mundo, un reconocimiento anual que se entregará por primera vez.

Este galardón distinguirá a una persona cuyas acciones excepcionales a favor de la paz trasciendan lo deportivo, elevando la ceremonia de un simple hito futbolístico a un momento de profundo simbolismo global.

¿Qué es el Premio de la Paz de la FIFA?

La FIFA ha presentado un nuevo reconocimiento, el Premio de la Paz, creado para honrar a personas cuyas acciones promueven la armonía y la unidad en el mundo.

Este galardón se entregará cada año a individuos que hayan llevado a cabo “acciones excepcionales y extraordinarias por la paz” y que hayan contribuido a unir a personas de distintas partes del planeta. El primer homenajeado será anunciado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el viernes 5 de diciembre, durante el sorteo de la Copa Mundial 2026 en Washington, D.C.

“En un mundo cada vez más inestable y dividido, es fundamental reconocer la labor sobresaliente de quienes trabajan incansablemente para poner fin a los conflictos y unir a las personas en un espíritu de paz”, declaró Infantino en un comunicado.

Además, subrayó que el fútbol “representa la paz” y que el premio busca “reconocer los enormes esfuerzos de quienes unen a las personas y ofrecen esperanza a las futuras generaciones.”

¿Quién recibirá el Premio de la Paz de la FIFA?

Por ahora, la FIFA no ha explicado cómo se evaluarán los candidatos al recién creado Premio de la Paz. Tampoco ha precisado cómo se recopilarán las nominaciones, quién podrá ser postulado o si los aficionados y las federaciones tendrán algún tipo de participación.

Asimismo, no existe aún una lista pública de nominados ni información sobre quién integrará el panel encargado de elegir al ganador o qué experiencia aportarán los responsables de esa decisión. Todos esos detalles permanecen, por ahora, estrictamente bajo reserva.

El sorteo de la Copa Mundial del viernes en el Kennedy Center de Washington D.C. apunta a ser un evento de alto perfil. Se prevé la presencia del presidente Donald Trump, ahora al frente del recinto, y su cercana relación con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, es imposible pasar por alto. Infantino ha visitado la Casa Blanca en varias ocasiones y ha acompañado a Trump en cumbres internacionales desde que Estados Unidos, Canadá y México obtuvieron la sede del Mundial en 2018.

Esa conexión ha alimentado las expectativas de que Trump podría ser nombrado el primer ganador del recién creado Premio de la Paz de la FIFA durante la ceremonia. El mandatario ha presentado la Copa Mundial de 2026 como un hito de su segundo mandato y como pieza clave de las celebraciones por el 250º aniversario de la Independencia del país el próximo año.

Trump no fue considerado para el Premio Nobel de la Paz de este año, pese a sus insistentes afirmaciones de haber puesto fin a ocho conflictos globales desde su regreso a la Oficina Oval.

¿Cuándo comienza la Copa Mundial 2026?

La Copa Mundial 2026 arrancará el jueves 11 de junio, marcando el esperado regreso del torneo a su tradicional calendario de verano. La competencia se extenderá a lo largo de junio y julio, hasta coronar a su campeón el 19 de julio.

El formato contrasta con la edición de 2022, que alteró la costumbre al disputarse en invierno. Aquel cambio respondió a las extremas temperaturas veraniegas de Qatar, consideradas peligrosas para jugadores y aficionados, lo que obligó a trasladar el evento a noviembre y diciembre.