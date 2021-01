Que es el toque de queda y hasta cuándo dura en Argentina

El Gobierno argentino prohibirá la circulación nocturna en todo el país para intentar frenar el aumento de contagios de coronavirus COVID-19.

La pandemia de coronavirus sigue preocupando en casi todo el mundo y no es la excepción. Ante el aumento en la cantidad de casos durante la primera semana del 2021, el Gobierno decidió implementar un "toque de queda sanitario" para limitar la circulación nocturna en todo el país.

El objetivo del presidente Alberto Fernández y los gobernadores es impedir las reuniones sociales y la nocturnidad para así frenar el incremento de casos. De no conseguirlo, se podría avanzar hacia una restricción total.

¿QUÉ ES EL TOQUE DE QUEDA Y DÓNDE SE APLICA?

El toque de queda sanitario o "cierre sanitario nocturno", como será denominado en el Boletín Oficial, es una medida que impone la prohibición de reunirse y salir del domicilio por la nochel, durante una determinada franja horaria, con las fuerzas de seguridad controlando su cumplimiento efectivo. Sin embargo, según manifestó el Presidente argentino días atrás, "el toque de queda en Argentina es algo muy denso" y por eso prefiero hablar de "toque sanitario", tal como se aplicó en otros países: "Después de determinada hora no se puede circular por la calle y si las fuerzas de seguridad te ven te llevan a tu casa". "Tan solo teniendo oficiales y suboficiales de fuerzas de seguridad caminando por las plazas, viendo dónde hay aglomeración de gente y diciendo 'circulen', alcanza", explicó Fernández.

No obstante, se establecerá un piso mínimo de contagio para que los gobernadores puedan solicitar excepciones; es decir que si ese piso se mantiene, no se aplicará la prohibición. Mientras que si con el paso los días aumenta la cantidad de casos, esa excepción quedará anulada.

¿DESDE CUÁNDO SE IMPLEMENTARÁ Y EN QUÉ HORARIO?

La medida regirá desde el viernes 8 de enero y estará vigente entre las 23 y las 5 hs.

¿HASTA CUÁNDO DURA EL TOQUE DE QUEDA EN ARGENTINA?

En principio, se aplicará por un lapso de 10 días. Sin embargo, el jefe de gabinete Santiago Cafiero aseguró que si el aumento de casos se sigue sosteniendo, la decisión del Gobierno nacional, los gobernadores y los intendentes es "avanzar en medidas de restricción de la circulación" más estrictas, similares a las del inicio de la cuarentena.

"Si el aumento de casos se sigue sosteniendo, tenemos la decisión del Gobierno nacional, los gobernadores y los intendentes de avanzar en medidas de restricción de la circulación. No hay que dejarse llevar por la foto de un día, sino tener una mirada sistémica: no hay que mirar solamente la cantidad de casos", aclaró Cafiero, en conferencia de prensa, y agregó: "Si esto se sigue acentuando, vamos a tomar las decisiones que tengamos que tomar. No va a haber especulación electoral".