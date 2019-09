El Superclásico que pasó y el que se viene: ¿qué dijo Riquelme sobre los Boca - River?

Román no quiso opinar sobre el partido en el Monumental, pero le puso algo de picante a la semifinal de la Copa Libertadores.

El anuncio de Juan Román Riquelme sobre su partido despedida se dio en medio de dos Superclásicos: uno, el que pasó en el Monumental por la Superliga; el otro, el que se viene en la . Y como ídolo del club, su opinión sobre lo que pasó y puede pasar siempre es trascendente.

Sobre lo sucedido en Núñez, el '10' amagó como en sus mejores épocas. "De eso no voy a hablar", expresó. Sien embargo, en diálogo con Fox Sports, se animó a analizar ese duelo un poco más: "Tenemos que valorar que no nos encontraron la vuelta. Ellos tienen que mejorar para generar mas peligro. Nosotros, para tener mas la pelota. Cada uno con su forma de jugar. Boca puede estar contento de como defendio, pero no de como manejo la pelota".

Cuando le consultaron sobre la serie que se jugará en octubre y sobre la posibilidad de que esto sea una revancha, se despachó con una frase que quedará para el recuerdo: "¿Revancha? Yo ya no juego más. Yo cuando jugué, le gnaé. Y después le gané al ".

"Ojalá podamos estar en el . Queda un camino difícil pero hay que tener confianza, tener fé en esta semifinal que viene y después saber que hay que enfrentar a un equipo de . El que gane esta Copa, lo tendrá merecido. Ojalá sea nuestro club", agregó.