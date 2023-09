¿Qué dijo Martín Demichelis de la "crisis" en el plantel de River?

El entrenador del Millonario aprovechó la victoria en el amistoso ante Universidad Católica para ponerle fin a la polémica de la última semana.

La semana pasada fue atípica para River, al menos en lo que refiere a su historia moderna, por una supuesta "crisis" que tomó estado público por diversas filtraciones de parte de la prensa y que ponía a Martín Demichelis enfrentado a los referentes del plantel, con la idea de desprenderse de ellos a fin de año.

Lógicamente, el tema fue el central de la entrevista que brindó el DT a ESPN luego del amistoso ante Universidad Católica, en la que puso paños fríos y dio por terminado el asunto. "No sé de dónde vienen las balas porque no me siento a escuchar ni a leer. Yo me concentro en levantarme feliz por ser DT de River, de lo que estoy orgulloso", para luego describir que "voy temprano a armar los entrenamientos porque los exijo mucho y ellos responden porque son competitivos, desde los más grandes a los más chicos".

Y decidido a clausurar la cuestión, más allá de la confirmada reestructuración del área de prensa, remarcó que los experimentados son los jugadores más utilizados: "de los cinco que más minutos jugaron el primero fue Armani, después Milton, Nacho, se mete Enzo Díaz y Enzo Pérez. No tengo a los grandes para que me manejen el vestuario sino para usarlos porque son extremadamente competitivos".