Qué canal y plataforma televisa los partidos de Segunda División 2022-2023: dónde ver en directo todos los partidos, precio y suscripción en Movistar, Orange TV y Amazon Prime Video

El 31 de mayo se cerró el plazo de presentación de ofertas sin que ningún operador pujase. LaLiga prevé adjudicar los derechos antes de fin de mes.

LaLiga Smartbank, es decir, la Segund División de España, se podrá seguir en televisión y LaLiga ha hecho público cómo será el reparto para emitir los más de 400 partidos de la temporada 2022-2023.

Qué canal y plataforma televisa los partidos de Segunda División 2022-2023: dónde ver en directo todos los partidos, precio y suscripción

Los aficionados a LaLiga SmartBank podrán elegir dónde ver la competición entre la mayor oferta de operadores propuesta hasta la fecha.

Los partidos de LaLiga SmartBank podrán seguirse, junto con los de LaLiga Santander en Movistar y Orange, pero además estarán disponibles en el paquete deportivo de Telecable desde la primera jornada el próximo 12 de agosto.

A partir del 6 de diciembre, LaLiga SmartBank estará disponible en 'Prime Video'

A partir del próximo 6 de diciembre, todos los aficionados podrán ver los partidos de Segunda si se suscriben al canal LaLiga SmartBank TV por 9,99€ al mes a través de Prime Video, sin compromiso de permanencia. 'LaLiga SmartBank TV' ofrecerá los 11 partidos de cada jornada de LaLiga SmartBank. También está previsto ofrecer en 'Prime Video' de Amazon los 6 partidos de la fase de ascenso a LaLiga Santander (play-offs) en directo, así como resúmenes adicionales y un programa de destacados semanales.

Más canales para seguir la Liga SmartBank

LaLigaSmartBankTV se une a la amplia lista de canales disponibles en Prime Video, como FlixOlé, MGM, AContra+, Noggin ,Hayu, PLANET HORROR, AcornTV,QelloConcerts,OUTtv, TV Cortos,StingrayKaraoke, DJAZZ, Mezzo,HopsterLearning, sin tener que descargar aplicaciones adicionales. Los espectadores pueden pagar solo por los canales que quieran y cancelar cuando deseen. Para ver la lista completa de canales disponibles se puede consultar la web de 'Prime Video'.

A través del canal LaLiga SmartBank TV se podrán seguir:

Los once partidos de cada jornada de LaLiga SmartBank en directo

Los seis partidos de la fase de ascenso a LaLiga Santander (play-offs) en directo

Resúmenes accesorios

Programa de Highlights semanales

No habrá partido de Segunda División en abierto

Esto supone que esta temporada no habrá partido de Segunda División en abierto, como sí ocurrió en las temporadas anteriores, con Gol como el canal de TDT que ofrecía los partidos. LaLiga volvió a ofrecer esta posibilidad a los operadores con licencia TDT, pero el concurso quedó desierto y ya no se reactivó. Algo que no ocurrió en Primera División, ya que es obligatoria por ley la emisión en abierto de un partido por jornada. Gol fue de nuevo la adjudicataria, como ya ocurrió en temporadas anteriores.

Canales TV

Además, para maximizar el alcance, los dos mejores partidos de cada jornada podrán seguirse en plataformas de pago básicas como el canal Vamos de Movistar y otras plataformas similares

Asimismo , el Canal LaLiga SmartBank TV ofrecerá la opción al usuario de acceder a la narración y comentarios de la retransmisión en todas las lenguas co-oficiales en aquellos territorios con lengua co-oficial.

En este sentido, la competición también refuerza su equipo de narradores y comentaristas. Así, los narradores encargados de retransmitir la emoción de LaLiga SmartBank serán Xavi Rodriguez, Dani Fernández, Jordi Pons, Lluís Izquierdo, Alba Oliveros, Héctor Ruiz, Sergio Ferra y Axel Martínez.

Completan el elenco unos comentaristas de primer nivel como los ex futbolistas Javi Márquez, Alberto García, Pedro Nieto, Lluís Carreras, Esteban Suárez y Jofre Mateu.

Así, los aficionados podrán elegir entre las ofertas de Movistar y Orange que ofrecen LaLiga Santander y LaLiga SmartBank al completo y además tendrán la posibilidad de elegir entre la amplia oferta de operadores que tendrán acceso a la competición de LaLiga SmartBank.

Movistar+

Movistar dispone de varios canales donde hasta ahora ha retransmitido los partidos de LaLiga. Por un lado, tienen el canal #Vamos, a través del cual se puede el partido más destacado de la jornada. Además, dispones de los canales Movistar LaLiga, a través de los cuales retransmite el resto de partidos de la jornada. En temporadas anteriores, estos canales se encargaban de retransmitir los partidos de Primera y Segunda División.

LaLiga TV

LaLiga ha decidido ofrecer la Segunda División mediante un canal propio. De momento es una posibilidad que para nada está descartada y que podría ser una alternativa en caso de que las ofertas por la emisión de los partidos no terminen de convencer al organismo que preside Javier Tebas.

Orange compra los derechos que tiene Telefónica

Tal y como se ha anunciado este martes 12 de julio de 2022, la empresa Orange ha adquirido los derechos de emisión para televisión de los partidos de la Primera División de LaLiga que están en propiedad de Telefónica durante la temporada 2022-2023. Así las cosas, y tras llegar a un acuerdo con los propietarios que comparten los derechos de la primera liga nacional -Telefónica y DAZN-, los clientes de Orange también podrán acceder a todos los encuentros de los 20 equipos que participarán en la Primera División de LaLiga española a lo largo de las 38 jornadas que dura la temporada. Está por ver si también estarán interesados en emitir los partidos de Segunda División.