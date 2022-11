Qatar vs. Ecuador, en directo y vivo: resultado, alineaciones, polémicas, reacciones y ruedas de prensa del partido del Mundial Qatar 2022

Qatar y Ecuador abren el Mundial con el partido inaugural, correspondiente a la primera fecha del Grupo A. Con el estadio Al Bayt como escenario, los anfitriones buscan comenzar el torneo con el pie derecho, frente a un rival que apuesta por tomar los tres primeros puntos en juego.

El Marrón se presenta al compromiso como país anfitrión y con la posibilidad de disputar su primer Mundial. Su proceso hasta este punto incluye el título de la Copa Asiática en 2019, donde ganó cada uno de sus siete juegos, con 19 goles a favor y solo uno en contra. Asimismo, participó en la Copa América 2019 (fase de grupos) y Copa Oro 2021 (semifinales). En sus últimos cinco partidos amistosos superó a Albania, Panamá, Honduras, Guatemala y Nicaragüa.

Por su parte, la Tricolor jugará su cuarto mundial tras finalizar en la cuarta posición de la eliminatoria de la Conmebol con 26 puntos, por encima de selecciones como Perú, Colombia y Chile. Sin embargo, estuvieron involucrados en un tema polémico por la convocatoria de Byron Castillo, hasta el punto que su participación en el campeonato llegó a quedar en el aire.

16'

¡¡¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE ENNER VALENCIA!!!!! Catar 0-1 ECUADOR. ¡¡La 'Tri' toma ventaja en el debut mundialista!! Desde el punto fatídico, el capitán ecuatoriano engaña a Saad Al Sheeb y aloja la pelota en el fondo de las mallas.

Ya hay onces confirmados para el primer partido del Mundial de Qatar 2022.

