«Punto débil»... ¡Lamine Yamal convierte a Salem Al-Dosari en objeto de burla!

Salem Al-Dossari, capitán de Arabia Saudí, ha generado una gran polémica en redes tras la goleada que España le endosó a «Los Verdes» en el Mundial 2026.

La selección saudí cayó 0-4 ante España en la segunda jornada del Mundial 2026.

La polémica surgió tras una jugada en la primera parte: Al-Dosari intentó robarle el balón a la joven estrella española Lamine Yamal y terminó en el suelo, mientras el extremo español mantenía la posesión.

La imagen se viralizó en X, donde miles de usuarios la compartieron con comentarios sarcásticos y críticas al capitán, especialmente por el bajo rendimiento del equipo.













Muchos vieron en la escena un símbolo de la diferencia física y técnica entre ambos equipos, y algunos llegaron a calificar a Al-Dossari de “punto débil” del partido, pues no logró aportar su habitual peligro ofensivo ante la superioridad española.









Otros destacaron la ironía de la situación, pues Yamal completó un gran partido y puso en aprietos constantes a la defensa saudí.

Algunos recordaron el duelo de 2006 y compararon el carácter mostrado por Mohammed Noor con la actual falta de reacción ante la Roja.









La goleada sufrida ante España incrementó la presión sobre las figuras saudíes, especialmente sobre Al-Dossari, héroe de la victoria ante Argentina en 2022.

Pese a las críticas, la afición saudí confía en que el capitán responda ante Cabo Verde, un duelo clave para el futuro de los Verdes en el torneo.