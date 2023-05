¿Cómo evoluciona el Pulga Rodríguez? Sufrió un accidente de tránsito y está en terapia intensiva

El jugador de Central Córdoba volcó con su vehículo el domingo 30 de abril por la mañana, se encuentra hospitalizado y bajo observación.

El domingo 30 de abril cerca de las 10 de la mañañna, Luis Miguel Rodríguez sufrió un accidente de auto en la ruta 157 en el cruce con la 308, mientras viajaba hacia Tucumán desde Santiago del Estero, la provincia del equipo en el que juega, Central Córdoba. A falta de confirmación oficial, las autoridades creen que el Pulga, que tiene 38 años, habría perdido el control de su camioneta y volcó, sufriendo golpes y contusiones. Luego de encontrarlo deambulando en el camino, fue transladado al hospital Padilla de San Miguel de Tucumán, donde ingresó a las 12:50 y se encuentra en observación en terapia intensiva.

El Pulga, despertó el lunes por la mañana y pudo hablar con los médicos pero no recuerda nada de lo sucedido en el accidente que sufrió con su camioneta, una Toyota SW4. El vuelco le provocó un fuerte golpe en la cabeza que generó un coágulo y también sufrió fracturas en ambos pómulos y "aire" entre el pulmón y el corazón.

Según el diario La Gaceta de Tucumán, el jugador fue encontrado deambulando desconcertado por otros conductores y difícilmente sea dado de alta esta semana. Su cuadro es estable pero reservado.

Jorge Valdecantos, director del hospital, habló con el medio Crónica y aseguró que "no se puede descartar nada, puede surgir cualquier cosa, por precaución" lo tendrán en terapia intensiva y "controlado".

¿Qué dijo el director del Hospital y cómo se encuentra el Pulga Rodríguez?

La declaración completa de Jorge Valdecantos, director del Hospital Padilla:

"Evolucionó durante la noche, estuvo estable, con los parámetros vitales estables. No hizo fiebre, no requirió oxígeno. Por ahora, vamos bien. Se pone énfasis en ese aire que tiene en el mediastino. Él tuvo un golpe en la cabeza, un golpe en los pómulos por el que lo está evaluando nuestro equipo de cirugía maxilofacial, pero eso se puede diferir. El golpe de la cabeza no reviste gravedad, lo que nos llama la atención es en este sector (se toca el pecho), adentro, que tenga aire. Puede significar alguna lesión en las vías aéreas (tráquea, laringe). El golpe, el movimiento de latigazo, puede haber generado alguna lesión. Hacerle una endoscopía puede lesionar más la zona. Por eso prima la prudencia, el control minuto a minuto".

"Pudimos hablar con él, tenía una amnesia del momento del accidente y posterior. Se puede comunicar perfectamente, sabe lo que quiere, dónde está. Quizá podamos trasladarlo a un sanatorio privado para que esté más cómodo. Lo vamos a ver en el transcurso del día, tenemos que hacer unas nuevas tomografías, chequear, pero obviamente que tiene que ir a una terapia intensiva. Nuestra recomendación es esa, tiene que estar hiper monitoreado como lo tenemos acá".