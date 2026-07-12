Riyad Mahrez podría fichar por un club qatarí este verano, tras dejar el Al-Ahli saudí.

El capitán de la selección argelina y exjugador del Al-Ahli de Yeda ha entrado en el radar de dos clubes qataríes que buscan reforzar sus plantillas con su experiencia y palmarés.

Su trayectoria en Europa y su liderazgo con Argelia lo convierten en uno de los futbolistas árabes más destacados de la última década.

Según el diario qatarí «Al-Raya», uno de estos clubes disputará la próxima Liga de Campeones de Asia, un aliciente que podría convencer al jugador si las negociaciones avanzan bien en los próximos días.

En su etapa con el Al-Ahli, Mahrez se consolidó como una de las figuras clave del proyecto, contribuyendo de forma decisiva a la conquista de dos títulos de la Liga de Campeones de Asia y la Supercopa de Arabia Saudí, además de brillar con sus goles en numerosos partidos.

Su salida se produce tras el anuncio de la marcha del centrocampista marfileño Frank Kessié y de otros extranjeros, encabezados por el defensa brasileño Roger Ibáñez, dentro del plan de reestructuración del plantel.

La directiva del Al-Ahly busca fichar un extremo extranjero para reemplazarlo, mientras Mahrez cierra una etapa exitosa con «El Al-Raqi». y deja un legado que perdurará en la memoria de la afición, aunque su salida no era lo que muchos seguidores deseaban.