Puede representar a Marruecos: Egipto se mueve para incorporar a la estrella del Brighton inglés

Hossam Hassan, seleccionador de Egipto, sigue de cerca la evolución del joven Younes Ibrahim, centrocampista del Brighton inglés, con vistas a una posible convocatoria para la concentración del próximo mes de noviembre, dentro de los esfuerzos del cuerpo técnico por aprovechar a los jóvenes talentos de origen egipcio que militan en Europa.

Una fuente del seno de la selección egipcia declaró a la Agencia France-Presse que Ibrahim, de 18 años y nacido en Australia, ha entrado en los planes de Hossam Hassan después de llamar la atención tras su promoción al primer equipo del Brighton esta temporada y su debut oficial frente al Kauno Žalgiris lituano en la Liga Europa Conferencia, el pasado jueves, partido en el que dio una asistencia de gol en la victoria por cuatro goles a cero.

El jugador puede representar a 4 selecciones: Egipto, Marruecos, Inglaterra y Australia, gracias a las nacionalidades de sus padres y a su lugar de nacimiento, lo que ha llevado a la Federación Egipcia, a través del comité de profesionales de origen egipcio, a contactar con él y a acelerar la finalización de los trámites legales necesarios.

La fuente explicó que el cuerpo técnico espera que la Federación de Fútbol concluya esos trámites, con vistas a la posibilidad de incorporar al jugador a la concentración de noviembre, y señaló el deseo de la selección de repetir la experiencia de Haitham Hassan, que se sumó a las filas de Egipto el pasado mes de marzo, pese a poseer las nacionalidades egipcia, tunecina y francesa.

La selección de Egipto lidera el Grupo 2 de la fase de clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027, con 4 puntos, después de empatar sin goles ante Angola y lograr después una amplia victoria sobre Sudán del Sur por (5-0).