PSV rechaza un talento de 10 millones de euros

Según el Eindhovens Dagblad, el PSV ha recibido una oferta por el joven defensa polaco Wojciech Mońka (19). Transfermarkt valora al jugador del Lech Poznan en 10 millones de euros.

Tiene contrato con el campeón de Polonia hasta 2029, pero su agente, CAA Stellar, busca su salida.

«Al inicio del mercado, un intermediario ofreció al PSV al central polaco Wojciech Mónka (19), del Lech Poznan, pero el club no lo concretó», recuerda Elfrink.

Por ello, de momento el defensa no fichará por el PSV, que explora otras opciones en la zaga.

Hasta ahora ha jugado cuarenta partidos oficiales con el Lech Poznan y es internacional juvenil con Polonia.

Actualización sobre Nijstad

Fabrizio Romano confirma este viernes que Nijstad renueva con el FC Twente hasta 2029.

El FC Barcelona, el PSV y el Eintracht de Fráncfort esperaban ficharlo, pero el director técnico, Erik ten Hag, lo convenció.