PSV Eindhoven vs. Bayern Múnich, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

PSV Eindhoven y Bayern de Múnich se enfrentan este miércoles 28 de enero, en el Philips Stadion, en Holanda, por la octava jornada de la Champions League 2025/26 a las 21:00 horas, tiempo de España.

Aquí en GOAL, te traemos todos los detalles sobre cómo ver este partido:

Cómo ver PSV Eindhoven vs Bayern Múnich, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones 6 y M+ Liga de Campeones 14, mientras que en México se podrá seguir por Fox One.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Vix Premium y Paramount+ con Disney+ como la opción para Centroamérica.

Noticias y probables alineaciones

El PSV llega al partido necesitando ganar para asegurar su clasificación a los playoffs de la Champions League. En la última jornada, los holandeses fueron derrotados por 3 a 0 por el Newcastle y perdieron la oportunidad de luchar por un puesto directo en los octavos de final. El equipo tampoco viene de un buen resultado en el Campeonato Holandés, tras empatar, en casa, con el NAC.

Por su parte, el Bayern de Múnich realiza una campaña espectacular en la competición. Con seis victorias y solo una derrota, los alemanes ya están clasificados para los octavos de final y juegan la última jornada solo para cumplir con el calendario. A pesar de eso, el equipo sufrió una derrota inesperada por 2 a 1 ante el Augsburgo el fin de semana.

El partido debe presentar un contraste muy claro, con el PSV buscando una victoria para no depender de otros resultados, mientras que el Bayern, ya clasificado, puede jugar de manera más relajada.

PSV: Kovar; Sildillia, Schouten, Gasiorowski y Obispo; Mauro Junior, Veerman y Til; Man, Driouech y Saibari. Técnico: Peter Bosz.

Bayern de Múnich: Neuer; Bischof, Ito, Tah y Davies; Kimmich, Pavlović y Karl (Musiala); Olise, Luis Díaz y Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany.

Bajas

PSV

Van Bommel, Plea, Boadu, Olij y Ricardo Pepi están lesionados.

Bayern de Múnich

¿Cuándo es?

Sacha Boey, Konrad Leimer, Stanisic, Upamecano y Raphael Guerreiro están en el DM, mientras que Kim Min-jae está suspendido.

El partdo entre el PSV Eindhoven y Bayern Múnich se disputa este miércoles 28 de enero en el Philips Stadion a las 21:00 horas, tiempo de España.

Argentina: 17:00 horas

México: 14:00 horas

Estados Unidos: 15:00 horas (tiempo del Este)

