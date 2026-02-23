PSG vs. Mónaco, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

El Paris Saint-Germain recibe al Monaco el miércoles 25 de febrero, a las 21:00 horas (tiempo de España), en un partido correspondiente a la vuelta de los playoffs de la Champions League 2025/26. El partido se disputa en el Parque de los Príncipes, en París.

El partido de ida, jugado en el Stade Louis II, en Mónaco, vio al equipo local abrir el marcador con apenas un minuto de juego, con gol de Folarin Balogun. El delantero centro estadounidense aún anotó el segundo gol, a los 18 minutos, dando una gran ventaja inicial al Monaco. A los 29 minutos, sin embargo, Desiré Doué descontó para Les Bleus con un bonito disparo; ya a los 41 minutos, el balón le quedó a Achraf Hakimi cerca del área pequeña y el marroquí marcó, empatando para los visitantes y dejando todo igual hasta el descanso. En la reanudación, el clásico francés fue dominado por el PSG, que tuvo un impresionante 84% de posesión. La intensidad del equipo de Luis Enrique fue recompensada con otro gol de Desiré Doué, a los 67 minutos, decretando la remontada del partido y tomando las riendas del cruce de vuelta, que se jugará en casa del Paris Saint-Germain.

Los últimos 10 enfrentamientos entre los equipos muestran un equilibrio en el historial: son cinco victorias para el PSG, dos empates y tres victorias del Mónaco. En 2025, el PSG ganó por 4-1 en el encuentro de la primera vuelta de la Ligue 1, mientras que el Monaco fue quien se llevó los tres puntos en el partido de la segunda vuelta.

Cómo ver PSG vs Mónaco, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones 2, mientras que en México se podrá seguir por FOX One.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN 2 y Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de DAZN y Paramount+, con ESPN 2 y Disney+ como la opción para Centroamérica.

Hora de inicio del partido PSG vs Mónaco

Liga de Campeones - Champions League - Jornadas Finales Parc des Princes

El partido se disputa este miércoles 25 de febrero a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Parque de los Príncipes.

México: 14:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Estados Unidos: 15:00 horas (tiempo del este)

Posibles alineaciones

Paris Saint-Germain: Matvey Safonov; Nuno Mendes, Willian Pacho, Marquinhos y Achraf Hakimi; João Neves, Vitinha y Warren Zaïre-Emery,; Bradley Barcola, Gonçalo Ramos y Kvicha Kvaratskhelia. Entrenador: Luis Enrique

Mónaco: Phillip Kohn; Caio Henrique, Wout Faes, Jordan Teze y Vanderson; Denis Zakaria y Lamine Camara; Simon Adingra, Stanis Idumbo Muzambo y Mika Biereth; Folarin Balogun. Entrenador: Sebastién Pocognoli

Bajas

Paris Saint-Germain

Lesionados: Fabián Ruiz, Senny Mayulu y Quentin Ndjantou. Dudas: Ousmane Dembélé.

Mónaco

Lesionados: Lukas Hradecky, Christian Mawissa, Mohammed Salisu, Paul Pogba, Takumi Minamino, Eric Dier, Kassoum Ouattara y Krépin Diatta. Dudas: Maghnes Akliouche. Suspendidos: Aleksandr Golovin.