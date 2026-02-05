PSG vs. Marsella, Ligue 1: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

La vigésima quinta jornada de Ligue 1 nos ofrece un partido nada banal: ha llegado el momento de 'Le Classique', de PSG-Marsella.

Nueve puntos de diferencia entre Luis Enrique y De Zerbi: 48 para el primero, 39 para el segundo, que pudo celebrar gracias a la victoria por 1-0 en la ida. En la final de la Supercopa de Francia, en cambio, fueron los parisinos quienes se impusieron en los penaltis.

Todo lo que necesitas saber sobre PSG-Marsella: desde las alineaciones hasta las indicaciones sobre cómo seguir el partido en directo por TV y en streaming.

Cómo ver PSG vs Marsella, Ligue 1 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido no tiene señal confirmada para España, de manera que recomendamos NordVPN, mientras que en México se podrá seguir por FOX One.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de beIN Sports, Fanatiz y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Hora de inicio del partido PSG vs Marsella

Ligue 1 - Ligue 1 Parc des Princes

El partido se disputa este domingo 8 de enero a las 20:45 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Parque de los Príncipes.

México: 13:45 horas

Argentina: 16:45 horas

Estados Unidos: 14:45 horas (tiempo del este)

Noticias de los equipos y alineaciones

Paris Saint-Germain contra Marsella alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager Luis Enrique Alineación probable Suplentes Manager R. De Zerbi

Posibles alineaciones PSG-Marsella

PSG (4-3-3): Chevalier; Hernandez, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. Entr. Luis Enrique.

MARSELLA (3-4-2-1): Rulli; Balerdi, Aguerd, Medina; Weah, Hojbjerg, Timber, Paixao; Greenwood, Nwaneri; Aubameyang. Entr. De Zerbi.

