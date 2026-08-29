Provocó las risas de los periodistas: Mourinho sorprende a Thiago Pitarch con un extraño consejo

José Mourinho resolvió el futuro de Thiago Pitarch, el joven centrocampista del Real Madrid, tras confirmar su empeño en que continúe en el primer equipo, rechazando la idea de su salida pese a las ofertas que ha recibido, antes de cerrar sus declaraciones con un curioso consejo para el jugador de 19 años que provocó las risas de los presentes en la rueda de prensa de Valdebebas.

Mourinho afirmó que Pitarch ha demostrado su capacidad para jugar con el primer equipo, señalando que sus numerosas participaciones con el Castilla han confirmado que posee las cualidades requeridas, aunque recalcó que su nivel lo capacita para competiciones superiores a las de la categoría del Castilla.

El técnico portugués añadió: "Es un jugador clave del primer equipo, y le admiro mucho. Tiene cualidades destacadas y forma parte de este grupo de 21 jugadores", asegurando que el jugador se unirá al grupo tan pronto como esté listo y tendrá su oportunidad de participar.

Mourinho explicó que Pitarch, pese a estar inscrito actualmente en las filas del Castilla, se ha convertido en parte de los planes del primer equipo, algo que también se reflejó en la firma de un nuevo contrato con el club como jugador del primer equipo, en un paso que confirma la confianza del cuerpo técnico en sus capacidades.

El entrenador aludió al papel que Álvaro ha desempeñado a la hora de brindar numerosas oportunidades al jugador con el Castilla, afirmando que esas participaciones demostraron con claridad su capacidad para jugar, aunque considera que la competencia que Pitarch necesita supera el nivel en el que el Castilla disputa sus partidos.

Al final de sus declaraciones, Mourinho pasó al tono jocoso, tras dirigir un consejo directo al joven jugador, diciendo: "Lo único que le diré es que los músculos de sus piernas se parecen a los músculos de mis piernas, y que debe ganar unos cuantos kilos mediante un entrenamiento duro", en un comentario que fue recibido con risas dentro de la sala de prensa.