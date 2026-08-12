¿Prórroga o penaltis directos? ¿Cómo se decide la Supercopa de Europa?

El estadio Red Bull Arena, en la ciudad austriaca de Salzburgo, se prepara para albergar el partido de la Supercopa de Europa, este miércoles, entre el Paris Saint-Germain y el Aston Villa, en la apertura de la nueva temporada.

El Paris Saint-Germain se coronó campeón de la Liga de Campeones de Europa por segundo año consecutivo, tras vencer al Arsenal en la tanda de penaltis, mientras que, por el otro lado, el Aston Villa conquistó el título de la Liga Europa arrasando al Friburgo (3-0).

Muchos se han preguntado cómo se decide la Supercopa de Europa en caso de empate: ¿juegan los dos equipos dos tiempos extra o van directamente a la tanda de penaltis?

El reglamento de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) estipula que, si el partido de la Supercopa de Europa termina en empate tras 90 minutos, los dos equipos no jugarán tiempo extra, sino que pasarán directamente a la tanda de penaltis.

Esta regla se aplicó en la edición pasada, que ganó el Paris Saint-Germain al Tottenham en la tanda de penaltis, después de que el conjunto francés reaccionara en los minutos finales y lograra arrancar el empate tras ir por detrás (2-0).

El reglamento de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol se mantiene sin cambios este año y, por lo tanto, el ganador se decidirá directamente desde los penaltis si el empate persiste en Salzburgo.