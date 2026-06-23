Noruega y Francia se enfrentarán el 26 de junio de 2026 a las 15:00 EST (19:00 GMT).

Contexto del partido

Es un duelo por el primer puesto del Grupo I. Noruega, con un impresionante Erling Haaland, ya lleva cuatro goles en dos partidos: 4-1 a Irak y 3-2 a Senegal. Francia, igual de fluida, celebró el partido 100 de Kylian Mbappé con un doblete ante Irak; el jugador del Real Madrid también lleva cuatro goles. Un duelo que promete espectáculo.

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Jugadores clave y seleccionador de Noruega

Erling Haaland lidera el ataque noruego junto a Alexander Sørloth, del Atlético de Madrid, mientras Martin Ødegaard, del Arsenal, dirige el juego. En el medio, Sander Berge aporta equilibrio defensivo, y la pareja de centrales, Torbjorn Heggem y Kristoffer Ajer, protege al portero Ørjan Nyland. El seleccionador Ståle Solbakken apuesta por un 4-3-3 agresivo y de alta presión, diseñado para asfixiar la construcción del juego rival y controlar los partidos mediante el dominio físico y técnico. El lateral derecho del Borussia Dortmund, Julian Ryerson, se lesionó ante Senegal, así que su lugar lo ocuparía Marcus Pedersen, del Torino.

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Jugadores clave y seleccionador de Francia

Mbappé, imparable, marcó un hat-trick en la final de 2022 ante Argentina. Ousmane Dembélé, del PSG, anotó su primer gol mundialista contra Irak y ya suma tres grandes torneos con Les Bleus. Dembélé, que acaba de ganar la Liga de Campeones y lleva 35 goles esta temporada, compartirá ataque con sus compañeros de club Désiré Doué y Bradley Barcola, con Michael Olise (Bayern) y Rayan Cherki (Manchester City). Olise dio dos asistencias ante Irak, y su compenetración con Mbappé puede llevar a Francia lejos. William Saliba, del Arsenal, lidera una sólida defensa de cuatro. La profundidad del plantel de Didier Deschamps es tal que deja fuera al mediocampista del Real Madrid Eduardo Camavinga.

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Posible once de Noruega

Nyland; Pedersen, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Odegaard, Berge, Aursnes; Sorloth, Haaland, Nusa.

Posible once de Francia

Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Hernández; Rabiot, Tchouameni; Olise, Dembélé, Doué; Mbappé.

Convocatoria de 26 jugadores de Noruega

Porteros: Orjan Haskjold Nyland (Sevilla), Egil Selvik (Watford), Sander Tangvik (Hamburger SV).

Defensas: Julian Ryerson (Borussia Dortmund), Marcus Holmgren Pedersen (Torino), David Moller Wolfe (Wolverhampton), Fredrik Bjorkan (Bodo/Glimt), Kristoffer Ajer (Brentford), Torbjorn Heggem (Bolonia), Leo Skiri Ostigard (Génova), Sondre Langas (Derby County) y Henrik Falchener (Viking).

Centrocampistas: Martin Odegaard (Arsenal), Sander Berge (Fulham), Fredrik Aursnes (Benfica), Patrick Berg (Bodo/Glimt), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Morten Thorsby (Cremonese), Thelo Aasgaard (Rangers).

Delanteros: Erling Haaland (Manchester City), Alexander Sorloth (Atlético de Madrid), Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace), Antonio Nusa (RB Leipzig), Oscar Bobb (Fulham), Andreas Schjelderup (Benfica) y Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt).

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Convocatoria de 26 jugadores de Francia.

Porteros: Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes).

Defensas: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernández (PSG), Theo Hernández (Al Hilal), Ibrahima Konaté (Liverpool), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Jules Koundé (Barcelona), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Múnich).

Centrocampistas: N’Golo Kanté (Fenerbahçe), Manu Koné (Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurélien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain).

Delanteros: Maghnes Akliouche (Mónaco), Bradley Barcola (París Saint-Germain), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembélé (París Saint-Germain), Désiré Doué (París Saint-Germain), Michael Olise (Bayern de Múnich), Kylian Mbappé (Real Madrid), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) y Marcus Thuram (Inter de Milán).

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Noticias de los equipos y plantillas

Noruega, dirigida por Staale Solbakken, aún no ha confirmado alineación ni informado de lesiones o sanciones; se actualizará pronto.

La selección de Francia está dirigida por Didier Deschamps. Por el momento no hay datos disponibles sobre la alineación probable, las lesiones o las sanciones del equipo visitante. Se añadirán actualizaciones a medida que se acerque el inicio del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Estado de forma

Noruega ha sumado tres victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos, con una sola derrota. Su último encuentro fue un 4-1 ante Irak en el debut mundialista del 16 de junio. Antes venció 3-1 a Suecia en un amistoso y empató 1-1 con Marruecos en un encuentro de preparación. Un 0-0 ante Suiza y una caída 2-1 frente a Países Bajos completan el balance. En total, marcó nueve goles y recibió cuatro.

Francia ha ganado cuatro de sus últimos cinco encuentros. Su último resultado fue el 3-1 sobre Senegal en su debut mundialista el 16 de junio. Antes venció 3-1 a Irlanda del Norte y 3-1 a Colombia como visitante en amistosos. Un empate 1-1 con Marruecos y una derrota 2-1 ante Costa de Marfil empañan ligeramente esa racha. Francia marcó 10 goles y encajó cinco.

Historial de enfrentamientos

NOR Últimos partidos FRA 1 Victoria 0 Empates 1 Victoria Francia 4 - 0 Noruega

Noruega 2 - 1 Francia 2 Goles marcados 5 Partidos de más de 2.5 goles 2/2 Ambos equipos anotaron 1/2

Se han visto las caras dos veces: Francia ganó 4-0 en un amistoso el 27 de mayo de 2014, y Noruega venció 2-1 en casa el 11 de agosto de 2010.

Clasificación

En el Grupo I, Noruega lidera la tabla y Francia es segunda antes de este encuentro.