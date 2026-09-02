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Primera División
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Previa del Valencia vs Barcelona de LaLiga

Primera División
Barcelona
Valencia
Raphinha
L. Yamal

Análisis completo del partido entre Valencia y Barcelona en la temporada 2026-27 de LaLiga. Hablamos de táctica, noticias de los equipos, fichajes y más.

crest
Primera División - Jornada 4
Estadio Mestalla

El Valencia vs Barcelona comienza el 6 de septiembre de 2026 a las 10:15 EST y a las 15:15 GMT.

El Barça, vigente campeón, parece el rival a batir

El técnico del Barça, Hansi Flick, dio la titularidad a Adami, Raphinha, Fermin Lopez, Lamine Yamal y Espart en el estreno del campeón ante el Elche, y los catalanes fueron muy superiores a sus anfitriones, imponiéndose por 5-0. Después lo han refrendado con una victoria por 2-0 sobre el Athletic Club y otra por 5-2 ante el Rayo Vallecano.

FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Inicio complicado para el Valencia

El Valencia solo ha sumado un punto en sus tres primeros partidos de LaLiga, con el delantero nigeriano Umar Sadiq marcando su único gol de la temporada hasta ahora, en una derrota por 3-1 ante el Deportivo La Coruna. El reto no será más sencillo con un duelo ante el campeón.

Jugadores clave, noticias de lesiones y estadísticas

  • El segundo gol de Lamine Yamal contra el Rayo Vallecano fue su gol número 50 con el club, convirtiéndose en el jugador más joven de las cinco grandes ligas europeas en alcanzar esa cifra.
  • Ninguno de los últimos 40 enfrentamientos entre estos equipos ha terminado sin goles.
  • Raphinha ha marcado cinco goles en LaLiga esta temporada con el Barça.
FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Fichajes del Barcelona

Rodri, ganador del Balón de Oro del Mundial con España, es el fichaje estrella, llegado desde el Man City en una operación valorada inicialmente en 60 millones de euros. En ataque, Anthony Gordon (70 millones de euros), Karim Adeyemi (22 millones de euros) y Jesse Bisiwu (8,5 millones de euros) también han llegado para reemplazar a los salientes Robert Lewandowski, Ferran Torres y Marcus Rashford.

FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Posibles alineaciones

Valencia (532): Dimitrievski; Rioja, Martínez, Diakhaby, Tarrega, Vázquez; Urginic, Pepelu, Sato; Guerra, Sadiq.

Barcelona (4231): Garcia; Kounde, Christensen, Cubarsi, Espart; Bernal, Pedri; Yamal, Olmo, Gordon; Raphinha.

Noticias de los equipos y plantillas

Valencia contra Barcelona alineaciones probables

Valencia crest
Valencia
VAL
Formación
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Barcelona crest
Barcelona
BAR

Manager

  • C. Corberan

Carlos Corberan no puede contar con varios jugadores del primer equipo para la visita del Barcelona. Sergi Canos, Diego Lopez, Jose Copete, Guido Rodriguez y Justin De Haas figuran todos como lesionados, lo que deja a la plantilla del Valencia exigida de cara al encuentro. Actualmente no hay sanciones registradas en el equipo local.

Hansi Flick también tiene ausencias que gestionar. Roony Bardghji, Frenkie de Jong y Gavi siguen de baja por lesión en el Barcelona. No se ha confirmado una alineación probable para ninguno de los dos equipos, y se esperan más actualizaciones a medida que se acerque el inicio del partido.

Forma

VAL

VAL - Formulario

CDT
L0-1
HER
W2-0
CEL
D0-0
BET
L0-1
COR
L3-1
Gol marcado (encajado)
3/5
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
1/5
BAR

BAR - Formulario

BAS
W2-5
AHL
W2-1
ELC
W0-5
ATH
W2-0
RAY
W5-2
Gol marcado (encajado)
19/5
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El Valencia ha ganado uno, empatado uno y perdido tres de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su compromiso más reciente terminó con una derrota por 3-1 ante el Deportivo de A Coruna en LaLiga el 30 de agosto, y antes de eso perdió 1-0 contra el Real Betis. Entre esas dos derrotas hubo un empate 0-0 con el Celta de Vigo. La única victoria del Valencia en esta racha llegó en un amistoso de pretemporada contra el Hercules, por 2-0. Ha marcado dos goles y ha encajado cinco en sus tres partidos oficiales esta temporada.

El Barcelona ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos, y su única derrota llegó en un amistoso de pretemporada contra el Udinese. Desde entonces no ha vuelto a perder, superando de manera consecutiva a Al Ahly, Basel, Elche y Athletic Club. En esas cuatro victorias, el Barcelona marcó 14 goles y encajó dos, incluyendo un 5-0 sobre el Elche y un 2-0 ante el Athletic Club en su encuentro más reciente de LaLiga.

Historial de enfrentamientos

Cara a cara

ValenciaEmpateBarcelona
1
0
4
Primera División
Valencia badge
Valencia
VAL
3
Barcelona badge
Barcelona
BAR
1
F
Primera División
Barcelona badge
Barcelona
BAR
6
Valencia badge
Valencia
VAL
0
F
Copa del Rey
Valencia badge
Valencia
VAL
0
Barcelona badge
Barcelona
BAR
5
F
Primera División
Barcelona badge
Barcelona
BAR
7
Valencia badge
Valencia
VAL
1
F
Primera División
Valencia badge
Valencia
VAL
1
Barcelona badge
Barcelona
BAR
2
F
5Goles marcados21
Partidos con más de 2.5 goles5/5
Ambos equipos marcaron3/5

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos se produjo en LaLiga el 23 de mayo de 2026, cuando el Valencia derrotó al Barcelona por 3-1 en el Estadio Mestalla. Antes de eso, el balance entre ambos favorece claramente al Barcelona. El Barcelona ganó 6-0 en casa en septiembre de 2025, venció al Valencia por 5-0 en la Copa del Rey en febrero de 2025, y firmó una victoria por 7-1 en LaLiga en enero de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos, el Barcelona suma cuatro victorias por una del Valencia, con 21 goles a favor y cinco en contra.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
3300122+109
W
W
W
2
Real MadridReal MadridRMA
3300102+89
W
W
W
3
Atlético MadridAtlético MadridATM
321073+47
W
D
W
4
AlavésAlavésALA
321051+47
W
D
W
5
OsasunaOsasunaOSA
321031+27
W
W
D
6
SevillaSevillaSEV
320165+16
L
W
W
7
Real BetisReal BetisBET
320145-16
L
W
W
8
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
312053+25
W
D
D
9
LevanteLevanteLEV
31115504
W
D
L
10
Racing SantanderRacing SantanderSAN
31115504
W
L
D
11
EspanyolEspanyolESP
310254+13
L
L
W
12
Athletic ClubAthletic ClubATH
310235-23
W
L
L
13
Real SociedadReal SociedadRSO
310236-33
W
L
L
14
GetafeGetafeGET
310214-33
L
W
L
15
VillarrealVillarrealVIL
302145-12
L
D
D
16
Celta VigoCelta VigoCEL
301214-31
L
L
D
17
ValenciaValenciaVAL
301214-31
L
L
D
18
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
301248-41
L
D
L
19
ElcheElcheELC
301239-61
L
L
D
20
MálagaMálagaMAL
301217-61
L
D
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En LaLiga, el Valencia ocupa actualmente la 18.ª posición, mientras que el Barcelona es cuarto tras las primeras semanas de la temporada.

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