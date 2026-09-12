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Primera División
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Previa del Levante vs Barcelona de LaLiga: todo lo que necesitas saber

Levante vs Barcelona
Primera División
Levante
Barcelona

Previa completa del Levante UD vs FC Barcelona en LaLiga. Desglosamos los resultados de la jornada 4, el estado de forma reciente y las claves antes de este choque del domingo por la tarde en el Estadio Ciudad de Valencia.

Levante vs Barcelona: detalles del partido

crest
Primera División - Jornada 5
Estadio Ciudad de Valencia

Levante UD y FC Barcelona se enfrentarán el 13 de septiembre de 2026 a las 14:15 GMT (10:15 EST / 15:15 BST / 16:15 SAST).

El líder viaja a Valencia

El FC Barcelona viaja para medirse al Levante UD en el Estadio Ciudad de Valencia en la jornada 5 de la temporada 2026/27 de LaLiga. Después de un partido de Champions League entre semana y con un pleno de victorias en competición doméstica, el equipo de Hansi Flick aspira a ampliar su racha triunfal en lo más alto de la tabla. Para el Levante UD, volver a casa tras un trabajado empate a domicilio supone un enorme desafío mientras intenta frenar el prolífico frente de ataque azulgrana.

Malaga CF v Levante UD - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Empate sin goles de los granotas en Málaga

El Levante UD afronta el duelo del domingo tras lograr un empate 0-0 a domicilio ante el Málaga CF en el Estadio La Rosaleda en la jornada 4 (6 de septiembre). Pese a sufrir presión desde el inicio, cuando el Málaga falló un penalti en el minuto 8, la unidad defensiva del Levante resistió con firmeza. El equipo de Luis Castro ha tenido un arranque irregular en la liga, con 5 puntos en cuatro partidos, marcado por una impresionante victoria por 5-2 en casa ante el Real Betis en la jornada 3.

Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Goleada azulgrana de cinco tantos en Mestalla

El FC Barcelona llega a Valencia rebosante de confianza tras una dominante victoria por 5-0 ante el Valencia CF en Mestalla en la jornada 4 (6 de septiembre). Lamine Yamal marcó el camino con un gol tempranero y completó un doblete al final de la segunda parte, mientras que Fermín López, Raphinha y Pedri también vieron puerta. El triunfo mantiene al Barcelona impecable en la cima de LaLiga con 12 puntos en cuatro partidos y 14 goles a favor.

El equipo de Flick también abrió el miércoles por la noche su participación en la fase de liga de la Champions League, con una victoria por 5-1 sobre el Feyenoord.

Lo que está en juego en el Estadio Ciudad de Valencia: ataque imparable vs resistencia local

El FC Barcelona parte con ventaja sobre el papel dada su profundidad de plantilla y su devastador estado de forma ofensivo bajo las órdenes de Flick. Lamine Yamal y Raphinha intentarán aislar a los laterales del Levante, mientras Pedri marca el ritmo del juego desde la zona central. Sin embargo, el Levante ha demostrado que puede generar goles en casa y confiará en Roger Brugué e Iván Romero en rápidos contraataques. Con puntos ligueros cruciales en juego, el duelo del domingo promete un ritmo alto desde el pitido inicial.

Posibles onces iniciales

Levante: Ryan; Perez, Dela, Mandi, Sanchez; Rey; Brugue, Bardeli, Olasgasti, Fernandez; Romero

Barcelona: J Garcia; E Garcia, Cubarsi, Martin, Espart; Fermin, Rodri, Pedri; Yamal, Raphinha, Gordon

Noticias de los equipos y plantillas

Levante contra Barcelona alineaciones probables

4-3-3
Levante crest
Levante
LEV
Formación
Barcelona crest
Barcelona
BAR
4-2-3-1
M. RyanM. RyanA. De La FuenteA. De La FuenteM. SanchezM. SanchezN. PerezN. PerezA. MandiA. MandiJ. OlasagastiJ. OlasagastiE. BardeliE. BardeliO. ReyO. ReyT. FernandezT. FernandezI. RomeroI. RomeroR. BrugueR. BrugueJoan GarcíaJoan GarcíaEric GarcíaEric GarcíaPau CubarsíPau CubarsíG. MartinG. MartinX. EspartX. EspartPedriPedriL. YamalL. YamalM. BernalM. BernalF. LopezF. LopezA. GordonA. GordonRaphinhaRaphinha
Barcelona crest
Barcelona
BAR
4-3-3
Levante

Once inicial

Barcelona

Manager

  • L. Castro
  • H. Flick

El Levante no podrá contar con Alejandro Primo para este partido, mientras que Luis Castro no tiene jugadores sancionados de cara al encuentro. Se añadirán actualizaciones sobre el posible once inicial conforme se acerque el saque inicial.

El Barcelona llega al partido con cuatro jugadores de baja por lesión: Roony Bardghji, Frenkie de Jong, Jesse Bisiwu y Eric Garcia. Garcia había generado preocupación después de verse obligado a retirarse con la nariz ensangrentada durante el partido ante el Valencia, pero los últimos informes desde el campo de entrenamiento indican que la baja será mínima. Flick no tiene jugadores sancionados y, por lo demás, contará con una plantilla casi al completo para elegir.

Forma

LEV

LEV - Formulario

VIL
L1-0
ESP
L3-0
OSA
D0-0
BET
W5-2
MAL
D0-0
Gol marcado (encajado)
5/6
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
1/5
BAR

BAR - Formulario

ELC
W0-5
ATH
W2-0
RAY
W5-2
VAL
W0-5
FEY
W5-1
Gol marcado (encajado)
22/3
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El Levante ha firmado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente terminó con un empate 0-0 ante el Malaga en LaLiga, después de una sólida victoria por 5-2 sobre el Real Betis en el choque anterior. Los granotas han marcado ocho goles y han encajado cinco en esa racha de cinco partidos, aunque sus dos derrotas, un 3-0 ante el Espanyol y un 1-0 en un amistoso contra el Villarreal, apuntan a cierta inconsistencia en la parte final de su preparación.

El Barcelona ha ganado sus cinco partidos más recientes en todas las competiciones. Sus últimos cuatro encuentros de LaLiga han dejado 17 goles, incluidos un 5-0 ante el Valencia, un 5-2 contra el Rayo Vallecano, un 2-0 en San Mamés ante el Athletic Club y un 5-0 a domicilio frente al Elche. El equipo de Flick solo ha encajado tres goles en esa racha, con dos victorias consecutivas por 5-0 que demuestran un nivel de producción ofensiva que lo sitúa entre los equipos más en forma de Europa.

Historial de enfrentamientos

Cara a cara

LevanteEmpateBarcelona
0
1
4
Primera División
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
Levante badge
Levante
LEV
0
F
Primera División
Levante badge
Levante
LEV
2
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
F
Primera División
Levante badge
Levante
LEV
2
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
F
Primera División
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
Levante badge
Levante
LEV
0
F
Primera División
Levante badge
Levante
LEV
3
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
F
7Goles marcados15
Partidos con más de 2.5 goles5/5
Ambos equipos marcaron3/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en febrero de 2026, cuando el Barcelona ganó 3-0 en casa en LaLiga. Antes de eso, el Levante recibió al Barcelona en agosto de 2025 y perdió 2-3. En los cinco enfrentamientos más recientes entre ambos, el Barcelona ha ganado cuatro veces y ha empatado una, con 15 goles a favor y ocho en contra. El único partido del conjunto de datos que no terminó con una victoria del Barcelona fue un empate 3-3 en el Estadio Ciudad de Valencia en mayo de 2021.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
4400172+1512
W
W
W
W
2
AlavésAlavésALA
4310103+710
W
W
D
W
3
SevillaSevillaSEV
531186+210
W
D
L
W
W
4
Real MadridReal MadridRMA
4301103+79
L
W
W
W
5
Real BetisReal BetisBET
43015509
W
L
W
W
6
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
422085+38
W
W
D
D
7
Atlético MadridAtlético MadridATM
421176+17
L
W
D
W
8
OsasunaOsasunaOSA
421156-17
L
W
W
D
9
Real SociedadReal SociedadRSO
521268-27
W
D
W
L
L
10
Athletic ClubAthletic ClubATH
420265+16
W
W
L
L
11
LevanteLevanteLEV
41215505
D
W
D
L
12
EspanyolEspanyolESP
411265+14
D
L
L
W
13
Racing SantanderRacing SantanderSAN
411278-14
L
W
L
D
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
4112710-34
W
L
D
L
15
GetafeGetafeGET
411225-34
D
L
W
L
16
Celta VigoCelta VigoCEL
503225-33
D
D
L
L
D
17
VillarrealVillarrealVIL
402268-22
L
L
D
D
18
MálagaMálagaMAL
402217-62
D
L
D
L
19
ElcheElcheELC
4013512-71
L
L
L
D
20
ValenciaValenciaVAL
5014110-91
L
L
L
L
D
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

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