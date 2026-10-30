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Serie A
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Previa del Juventus-Nápoles de la Serie A: El Nápoles pone a prueba a una Juventus tocada

Juventus vs SSC Nápoles
Serie A
Juventus
SSC Nápoles

Impulsado por su contundente exhibición a domicilio ante el Monza entre semana (4-1), el Nápoles, en plena forma, visita el Allianz Stadium con el objetivo de agravar el mal momento de una Juventus atónita tras su inesperada derrota por 2-0 en Génova.

Juventus vs. SSC Napoli: detalles del partido

crest
Serie A - Jornada 10
Allianz Stadium

El Napoli, en plena forma, aumenta la presión sobre una Juventus en crisis

Genoa CFC v Juventus FC - Serie A 2026/27Getty Images

La Juventus recibe al Napoli en el Allianz Stadium el domingo por la noche, en el partido de la décima jornada de la Serie A 2026/27. Ambos clubes llegan a Turín en circunstancias muy diferentes.

La Juventus de Luciano Spalletti está sometida a una gran presión. La derrota por 2-0 ante el Genoa el martes pasado, la tercera del equipo en liga esta temporada, llevó al director ejecutivo Giovanni Carnevali a dirigirse con contundencia a la plantilla en el vestuario para dejar claro que la situación actual es inaceptable. El equipo ha sido concentrado antes de este partido y la prensa de Turín especula cada vez más sobre el futuro de Spalletti.

SSC Napoli v AS Roma - Serie A 2026/27Getty Images

El Napoli, en cambio, llega con la moral alta. El equipo de Massimiliano Allegri marcó cuatro goles al Monza a mediados de la semana pasada y ocupa una posición por debajo de la Juventus en la clasificación, separado de ella únicamente por la diferencia de goles. Sin embargo, el ambiente en la plantilla no es de tranquilidad absoluta: Stanislav Lobotka abandonó el campo en camilla y entre lágrimas durante aquella victoria, y su ausencia obligará al Napoli a reorganizar considerablemente su centro del campo.

El propio Allegri no estará en la banda. El entrenador del Napoli cumple una sanción, por lo que su segundo, Marco Landucci, también exintegrante de la Juventus, dirigirá al equipo desde el banquillo, como ya hizo ante el Monza.

Este partido siempre tiene importancia. Con el puesto de Spalletti bajo escrutinio y el Napoli a la caza del campeón, el encuentro del domingo por la noche en el Allianz Stadium tiene aún más trascendencia de lo habitual.

Noticias de los equipos y plantillas

Juventus contra SSC Nápoles alineaciones probables

3-4-2-1
Juventus crest
Juventus
JUV
Formación
SSC Nápoles crest
SSC Nápoles
NAP
4-3-3
G. VicarioG. VicarioJhon LucumíJhon LucumíG. BremerG. BremerF. GattiF. GattiP. KaluluP. KaluluW. McKennieW. McKennieA. CambiasoA. CambiasoD. LuizD. LuizP. SarrP. SarrK. AlajbegovicK. AlajbegovicR. Kolo MuaniR. Kolo MuaniV. Milinkovic-SavicV. Milinkovic-SavicR. MarinR. MarinA. RrahmaniA. RrahmaniM. OliveraM. OliveraG. Di LorenzoG. Di LorenzoS. McTominayS. McTominayA. Zambo AnguissaA. Zambo AnguissaB. GilmourB. GilmourN. LangN. LangR. HoejlundR. HoejlundM. PolitanoM. Politano
SSC Nápoles crest
SSC Nápoles
NAP
3-4-2-1
Juventus

Once inicial

SSC Nápoles

Manager

  • L. Spalletti
  • M. Allegri

Estado de forma

JUV

JUV - Formulario

CEL
W1-2
LAZ
L0-3
REN
D2-2
LEC
W0-2
GEN
L2-0
Gol marcado (encajado)
6/8
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5
NAP

NAP - Formulario

VIL
L3-1
VEN
L1-0
BOD
W4-3
ROM
D3-3
MON
W1-4
Gol marcado (encajado)
12/11
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Historial de enfrentamientos

Cara a cara

JuventusEmpateSSC Nápoles
1
1
3
Serie A
Juventus badge
Juventus
JUV
3
SSC Nápoles badge
SSC Nápoles
NAP
0
F
Serie A
SSC Nápoles badge
SSC Nápoles
NAP
2
Juventus badge
Juventus
JUV
1
F
Serie A
SSC Nápoles badge
SSC Nápoles
NAP
2
Juventus badge
Juventus
JUV
1
F
Serie A
Juventus badge
Juventus
JUV
0
SSC Nápoles badge
SSC Nápoles
NAP
0
F
Serie A
SSC Nápoles badge
SSC Nápoles
NAP
2
Juventus badge
Juventus
JUV
1
F
6Goles marcados6
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron3/5

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Inter MilánInter MilánINT
98102510+1525
W
W
W
W
D
2
LazioLazioLAZ
9810227+1525
W
W
W
W
W
3
RomaRomaROM
9630238+1521
W
D
W
D
D
4
ComoComoCOM
9621178+920
W
W
W
D
L
5
AC MilánAC MilánMIL
95311811+718
L
W
W
D
W
6
FrosinoneFrosinoneFRC
95222214+817
W
D
W
L
W
7
SSC NápolesSSC NápolesNAP
94231711+614
W
D
L
W
D
8
JuventusJuventusJUV
94231110+114
L
W
L
D
W
9
TorinoTorinoTOR
94141414013
L
W
W
W
D
10
CagliariCagliariCGL
9414813-513
L
L
L
D
W
11
BolognaBolognaBOL
93241212011
W
W
L
W
D
12
AtalantaAtalantaATA
93241617-111
D
D
L
W
L
13
GénovaGénovaGEN
9315813-510
W
W
L
W
L
14
LecceLecceLEC
93061019-99
L
L
W
L
L
15
SassuoloSassuoloSAS
92251422-88
L
L
L
D
L
16
MonzaMonzaMON
92161622-67
L
L
W
L
W
17
UdineseUdineseUDI
9126918-95
D
L
L
L
L
18
FiorentinaFiorentinaFIO
91261121-105
D
L
L
L
D
19
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
9126515-105
D
L
L
L
W
20
VeneziaVeneziaVEN
9108619-133
L
L
W
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

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