¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Primera División
team-logoBarcelona
Spotify Camp Nou
team-logoRacing Santander
¡Mira aquí! Sky Sports¡Mira aquí! ESPN Deportes

Con la colaboración de

Previa del Barcelona vs Racing Santander en LaLiga: todo lo que necesitas saber

Barcelona vs Racing Santander
Primera División
Barcelona
Racing Santander

Previa completa del FC Barcelona vs Real Racing Club (Racing Santander) en LaLiga. Analizamos los resultados de la jornada 5, la forma reciente y las claves antes de este duelo del miércoles por la noche en el Spotify Camp Nou.

Barcelona vs Racing Santander: detalles del partido

crest
Primera División - Jornada 6
Spotify Camp Nou

El FC Barcelona y el Real Racing Club comenzarán el 16 de septiembre de 2026 a las 19:30 GMT (15:30 EST / 20:30 BST / 21:30 SAST).

El líder recibe a un Santander en alza

El FC Barcelona regresa a casa para recibir al recién ascendido Real Racing Club en el Spotify Camp Nou en la jornada 6 de la temporada 2026/27 de LaLiga. Tras encadenar victorias consecutivas en el ámbito nacional y europeo, el equipo de Hansi Flick aspira a ampliar su impecable récord en LaLiga desde lo más alto de la tabla. Para el Racing Santander, viajar a Cataluña después de una trabajada victoria el fin de semana supone una prueba definitiva de su nivel en la máxima categoría.

Levante UD v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Exhibición de cuatro goles del Blaugrana en casa del Levante

El FC Barcelona llega al duelo del miércoles por la noche en un momento letal en ataque tras lograr una victoria por 4-2 a domicilio ante el Levante UD en la jornada 5, el 13 de septiembre. Xavi Espart marcó el tono desde el principio antes de que Lamine Yamal firmara un doblete, primero en el minuto 19 y después desde el punto de penalti en el 48. Karim Adeyemi añadió un cuarto tanto tardío en el tiempo añadido para garantizar que el Barça mantuviera el pleno de puntos en sus primeros cinco partidos de liga.

Real Racing Club de Santander v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

El doblete de Zabiri da la victoria a Los Verdiblancos ante el Alavés

El Racing Santander viaja a Barcelona lleno de confianza tras imponerse por 2-1 en casa al Deportivo Alavés en la jornada 5, el 12 de septiembre. Después de encajar un gol tempranero, el delantero Yassir Zabiri se adueñó del partido, igualando en el minuto 38 antes de marcar el tanto de la victoria al inicio de la segunda mitad, en el 53'. El triunfo supuso un impulso crucial para el equipo de José Alberto López en su intento de asentarse en LaLiga.

¿Puede el bloque bajo del Racing frenar la máquina del Barça?

Sobre el papel, el Barcelona cuenta con una clara ventaja gracias a su impresionante producción goleadora y al control del centro del campo dictado por Rodri y Pedri. Lamine Yamal y Raphinha tratarán de aislar a los laterales del Santander, mientras que el Racing confiará en Yassir Zabiri e Iñigo Vicente para activar rápidos contraataques. Con el Barcelona buscando proteger su pleno liguero antes de los partidos del fin de semana, el choque del miércoles promete una gran intensidad desde el saque inicial.

Noticias de los equipos y plantillas

Barcelona contra Racing Santander alineaciones probables

4-3-3
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Formación
Racing Santander crest
Racing Santander
SAN
4-2-3-1
Joan GarcíaJoan GarcíaX. EspartX. EspartG. MartinG. MartinEric GarcíaEric GarcíaPau CubarsíPau CubarsíF. LopezF. LopezRodriRodriPedriPedriL. YamalL. YamalRaphinhaRaphinhaA. GordonA. GordonJ. AgirrezabalaJ. AgirrezabalaJ. BelocianJ. BelocianP. RamonP. RamonA. MantillaA. MantillaJ. SalinasJ. SalinasI. MartinI. Martinteam-logoS. CanalesP. GarciaP. GarciaM. PratiM. PratiI. VicenteI. VicenteY. ZabiriY. Zabiri
Racing Santander crest
Racing Santander
SAN
4-3-3
Barcelona

Once inicial

Racing Santander

Manager

  • H. Flick
  • J. Lopez

El Barcelona afronta este partido sin Roony Bardghji, Frenkie de Jong y Jesse Bisiwu, todos ellos actualmente de baja por lesión. No se han comunicado sanciones en el equipo de Hansi Flick, y se espera que Eric Garcia esté disponible tras evitar una lesión grave después del susto por una nariz ensangrentada en Mestalla. Las últimas actualizaciones desde el campo de entrenamiento apuntan a que su ausencia será mínima. No se ha confirmado un once probable, y se añadirán más novedades más cerca del inicio.

El Racing Santander no podrá contar con Andres Martin por lesión, mientras que no se han comunicado sanciones en la plantilla de Jose Lopez. Se añadirán más novedades sobre el equipo cuando estén disponibles.

Forma

BAR

BAR - Formulario

ATH
W2-0
RAY
W5-2
VAL
W0-5
FEY
W5-1
LEV
W2-4
Gol marcado (encajado)
21/5
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
SAN

SAN - Formulario

VIL
D2-2
GET
L1-0
ELC
W3-2
RAY
L3-2
ALA
W2-1
Gol marcado (encajado)
9/9
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El Barcelona ha ganado sus cinco partidos más recientes en todas las competiciones, con cuatro victorias consecutivas en LaLiga junto a un triunfo en un amistoso de pretemporada ante el Al Ahly. Su última salida fue una victoria por 5-0 a domicilio ante el Valencia, y también le endosó cinco goles tanto al Rayo Vallecano, al que venció por 5-2, como al Elche, al que derrotó por 5-0. A lo largo de esos cinco partidos, el Barcelona ha marcado 19 goles y ha encajado solo tres, dejando su portería a cero en dos ocasiones.

Los últimos cinco partidos del Racing Santander se saldaron con dos victorias, un empate y dos derrotas. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 3-2 en casa del Rayo Vallecano, y también perdió por 1-0 en Getafe al principio de la campaña. Una victoria por 3-2 en casa ante el Elche y un empate 2-2 con el Villarreal completan una racha irregular para el equipo de Jose Lopez.

Historial de enfrentamientos

Cara a cara

BarcelonaEmpateRacing Santander
5
0
0
Copa del Rey
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
Barcelona badge
Barcelona
BAR
2
F
Primera División
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
Barcelona badge
Barcelona
BAR
2
F
Primera División
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
F
Primera División
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
F
Primera División
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
F
13Goles marcados0
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron0/5

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes se produjo en la Copa del Rey en enero de 2026, cuando el Barcelona ganó 2-0 a domicilio al Racing Santander. Si se observan los cinco enfrentamientos directos registrados, el Barcelona ha ganado los cinco sin encajar ni un solo gol, con 10 tantos a favor en total. El último duelo de LaLiga entre ambos se remonta a marzo de 2012, cuando el Barcelona volvió a ganar 2-0 en El Sardinero.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
5500214+1715
W
W
W
W
W
2
Real MadridReal MadridRMA
5401144+1012
W
L
W
W
W
3
AlavésAlavésALA
5311115+610
L
W
W
D
W
4
Atlético MadridAtlético MadridATM
5311106+410
W
L
W
D
W
5
SevillaSevillaSEV
531186+210
W
D
L
W
W
6
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
523096+39
D
W
W
D
D
7
Real BetisReal BetisBET
43015509
W
L
W
W
8
EspanyolEspanyolESP
521285+37
W
D
L
L
W
9
Athletic ClubAthletic ClubATH
521276+17
D
W
W
L
L
10
Racing SantanderRacing SantanderSAN
52129907
W
L
W
L
D
11
OsasunaOsasunaOSA
521258-37
L
L
W
W
D
12
Real SociedadReal SociedadRSO
6213611-57
L
W
D
W
L
13
LevanteLevanteLEV
512279-25
L
D
W
D
L
14
GetafeGetafeGET
512236-35
D
D
L
W
L
15
Celta VigoCelta VigoCEL
604236-34
D
D
D
L
L
16
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
5113814-64
L
W
L
D
L
17
MálagaMálagaMAL
503228-63
D
D
L
D
L
18
VillarrealVillarrealVIL
402268-22
L
L
D
D
19
ElcheElcheELC
5023613-72
D
L
L
L
D
20
ValenciaValenciaVAL
5014110-91
L
L
L
L
D
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google