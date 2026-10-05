Barcelona vs Getafe: detalles del partido

Primera División - Jornada 8 10 oct 2026 - 12:30 Spotify Camp Nou

El FC Barcelona y el Getafe CF se enfrentarán el 10 de octubre de 2026 a las 16:30 GMT (12:30 EST / 17:30 BST / 18:30 SAST).

El líder recibe a unos Azulones resilientes

El FC Barcelona regresa al Spotify Camp Nou para recibir al Getafe CF en la jornada 8 de la temporada 2026/27 de LaLiga. Tras firmar un pleno de victorias en el ámbito doméstico antes del parón internacional de octubre, el Barça busca hacer valer el factor campo para mantener intacta su racha triunfal en lo más alto de la clasificación. Para el Getafe, viajar a Cataluña después de una necesaria victoria en casa antes del parón supone una prueba enorme para su estructura defensiva frente al ataque más goleador de la liga.

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El triunfo blaugrana en Sevilla mantiene viva la racha

El FC Barcelona llega al encuentro del sábado en un gran momento de forma tras lograr una victoria por 3-1 a domicilio frente al Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán en la jornada 7 (19 de septiembre). El triunfo llegó después de una contundente victoria por 7-2 en casa ante el Racing de Santander y de un 5-1 en la Champions League frente al Feyenoord. Después de sumar el máximo de 21 puntos en sus siete primeros partidos de LaLiga, el equipo de Hansi Flick afronta el fin de semana con una enorme confianza.

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El impulso del Getafe antes del parón: un gol de Azón tumba al Málaga

El Getafe viaja a Barcelona reforzado anímicamente después de poner fin a una racha sin ganar con una victoria por 1-0 en casa ante el Málaga CF en la jornada 7 (20 de septiembre). El delantero Iván Azón marcó en el minuto 85 para asegurar los tres puntos en el Estadio Coliseum. El resultado ayudó al equipo de José Bordalás a asentarse en la zona media de la tabla después de sufrir derrotas por la mínima ante el Real Betis (1-0) y Osasuna (1-0) a principios de septiembre.

Duelo en el Camp Nou

Desde el punto de vista táctico, los enfrentamientos entre estos dos equipos presentan estilos contrastados: la presión alta y la posesión fluida del Barcelona frente al bloque defensivo disciplinado y físico del Getafe. El Barça confiará en la creatividad de Lamine Yamal, Pedri y Raphinha para superar el bloque bajo del Getafe y surtir de balones a Robert Lewandowski. Mientras tanto, el Getafe confiará en la solidez por dentro de Nemanja Gudelj y Djene Dakonam mientras busca lanzar a Enes Ünal e Iván Azón al contragolpe con rapidez. Con puntos vitales en juego, el choque del sábado promete una atractiva cita de LaLiga.

Noticias de los equipos y plantillas

El Barcelona cuenta con varias bajas para este partido. Roony Bardghji, Frenkie de Jong, Andreas Christensen, Jesse Bisiwu y Eric Garcia figuran todos como lesionados. Raphinha también aparece entre los ausentes, aunque fue sometido a pruebas médicas tras unas molestias durante el parón internacional y se descartó una lesión grave en el muslo, por lo que su estado podría actualizarse más cerca del inicio. Actualmente no hay sancionados en el conjunto local.

El Getafe no podrá contar con Christantus Uche, Juanmi, Kiko y Abdelkabir Abqar por lesión. No hay sancionados en el equipo visitante y se añadirán actualizaciones de cualquiera de las dos plantillas a medida que estén disponibles.

Forma

El Barcelona ha ganado sus últimos cinco partidos, con victorias en cuatro encuentros de LaLiga y uno de Champions League. En su cita más reciente venció por 1-3 al Sevilla y anteriormente le endosó siete goles al Racing de Santander en un triunfo por 7-2. A lo largo de esos cinco partidos, ha marcado 20 goles y ha encajado siete, lo que refleja a un equipo en un gran momento ofensivo.

Los últimos cinco partidos del Getafe se saldaron con una victoria, dos empates y dos derrotas. Su resultado más reciente fue un ajustado triunfo por 1-0 frente al Malaga, aunque perdió ante el Real Betis y Osasuna por el mismo marcador. Empató 1-1 tanto ante el Deportivo de A Coruna como ante el Celta de Vigo, con cinco goles a favor y cuatro en contra en esos cinco encuentros.

Historial de enfrentamientos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos terminó con una victoria del Barcelona por 0-2 a domicilio ante el Getafe en abril de 2026. En los últimos cinco duelos directos de LaLiga, el Barcelona ha ganado cuatro y ha empatado uno, y el Getafe todavía no ha logrado una victoria en esa serie. El Barcelona ha marcado 11 goles en esos cinco partidos y solo ha encajado dos.