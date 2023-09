"Presunción de inocencia" - La impopular no-opinión de Dani Carvajal sobre Rubiales y Jenni Hermoso

El internacional español compareció ante los medios tras sus comentadas declaraciones sobre el presidente de la Federación y la campeona del mundo.

"He decidido no opinar", dijo Dani Carvajal en la rueda de prensa de este miércoles con la Selección España. Pero lo hizo. "A este nivel mediático, la repercusión es altísima. Estamos en el foco para lo bueno y para lo malo. Ojalá se hablara más del campeonato conseguido por el fútbol femenino. No voy a opinar. Cada uno puede hacer lo que crea conveniente y yo prefiero no hacerlo".

El temor es evidente: su opinión es impopular y no la dará explícitamente delante de millones de personas. Tiene lógica, porque hay gente que cree que es una 'cacería' lo que se está haciendo con Luis Rubiales. Lo dicen en privado, pero nadie lo hace en público, salvo su madre en una iglesia. Y aunque Carvajal diga que no tiene opinión, la dejó bastante clara. Primero el martes en "Radioestadio" ("Tendrán que ser los estamentos los que determinen si Jenni Hermoso es víctima o no") y más tarde en su comparecencia ante los medios.

"Queda claro todo lo que dije. Defiendo la presunción de inocencia, que es un derecho constitucional y me rijo a eso. No puedo victimizar ni culpabilizar a nadie sin una sentencia firme", contestó el internacional español en una de las tantas preguntas que le hicieron sobre el beso que Rubiales robó a Jenni Hermoso tras la final del Mundial femenino. "La opinión que tengo de Rubiales es que tiene un trato profesional excelente. Como jugador siempre nos ha ayudado de manera excepcional en tema familias, campeonatos y demás y yo no soy nadie para hacer o deshacer en la RFEF".

Evidentemente, a Dani le pesa el vínculo con el presidente de la Federación. Disfraza su opinión porque la que tiene es impopular. La presunción de inocencia es difícil de entender. Todo el mundo vio lo que pasó con Rubiales y Jenni en la premiación del Mundial. Todos vieron cómo se tocó los genitales en un palco delante de la reina Letizia, la infanta Sofía y otras autoridades. La escena es desagradable en cualquier contexto, pero repudiable por el cargo que ostenta.

Todos oyeron las declaraciones de Rubiales en Radio Marca y en la Cope, insultando a todo el mundo y reaccionando como lo hizo durante las primeras horas. No hay presunción de inocencia, no es algo que deba ser probado porque lo vio todo el planeta en vivo y en directo. La opinión de Carvajal está clara, porque ha visto todo lo que ha visto y no le parece suficiente como para juzgarlo. O al menos para señalarlo. La presunción de inocencia no existe en este caso porque nadie puede decir "ya veremos si le dio un beso". Y ella ya dijo que no hubo consentimiento.

"En ningún momento he dicho que Jenni no sea la víctima, solo que hay que mantener la presunción de inocencia. Si lo está pasando mal, hay que solidarizarse con ella. Tampoco creo que el presidente lo esté pasando bien. No estoy para catalogar a nadie”. Ahí vuelve a dejar clara su opinión Carvajal, intentando victimizar a Rubiales. Está claro que Hermoso es la víctima. Evidentemente, Rubiales también la pasa mal. Sabe que se equivocó, sabe lo que hizo, sabe que actuó mal y, como resultado de todo eso, la FIFA lo suspendió.