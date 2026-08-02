El brasileño Malcom está cerca de poner fin a su etapa con el Al-Hilal saudí, en medio de los movimientos que realiza el club para reconfigurar su línea ofensiva antes del inicio de la nueva temporada.

Los últimos días han sido testigos del aumento de las informaciones que vinculan al Al-Hilal con el fichaje del senegalés Iliman Ndiaye, algo que ha abierto la puerta a la posibilidad de la salida de Malcom para dejar espacio a la nueva incorporación, especialmente ante la existencia de un deseo dentro del club de realizar modificaciones en la lista de jugadores extranjeros.

Según el periodista de confianza Nicolò Schira, Malcom está muy cerca de abandonar el Al-Hilal durante el actual mercado de fichajes de verano, en medio de las gestiones dentro del club para cerrar el asunto de su salida.

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Esto coincide con la proximidad del Al-Hilal a cerrar sus negociaciones con Iliman Ndiaye, ya que la dirección y el cuerpo técnico consideran que el fichaje de un nuevo extremo formará parte del plan de refuerzo del equipo de cara a la próxima temporada.

Se espera que los próximos días sean testigos de novedades decisivas en el futuro de Malcom, ya sea con el cierre de su traspaso a un nuevo destino, o con la conclusión por parte del Al-Hilal de uno de sus fichajes ofensivos más destacados en el mercado de fichajes de verano.

Cabe recordar que Malcom se incorporó al Al-Hilal en el verano de 2026, procedente del Zenit ruso, y participó en la consecución de 5 títulos nacionales.