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france spainGetty Images
Abdelmawgood Samir

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Predicción impactante: Francia goleará a España 4-0 en la semifinal

Francia vs España
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Joy Polian, analista de CBS Sports, pronosticó un 3-0 o 4-0 a favor de Francia ante España en la semifinal del Mundial 2026, desatando polémica.

En televisión afirmó: «Francia está muy por delante de España; puede ganar 3 o 4-0».

Justificó su pronóstico por la superioridad francesa en todas las líneas: «En defensa no ha encajado ningún gol en las eliminatorias; tiene un portero magnífico y una zaga muy sólida; además, una enorme potencia en todas las posiciones».

Además, si un jugador falla, hay otro de talla mundial listo para cambiar el partido.

En cambio, criticó el nivel de España en las eliminatorias: «En ataque no ha mostrado su mejor nivel y no hemos visto lo mejor de Lamine Yamal».

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ESP

Los franceses llegan con la moral alta tras ganar 2-0 a Marruecos en cuartos, un partido que dominaron de principio a fin.

España, en cambio, sufrió y marcó el 2-1 definitivo ante Bélgica en el descuento, con gol de Mikel Merino, exponiendo lagunas defensivas.

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