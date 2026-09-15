Mohamed Ouahbi, seleccionador del combinado nacional marroquí, aguarda los resultados de la nueva evaluación médica del internacional marroquí Achraf Hakimi, con el fin de definir su situación definitiva de cara a la participación con Marruecos en los dos próximos partidos ante Gabón y Lesoto, dentro de la fase de clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027.

Hakimi había abandonado el partido del Paris Saint-Germain frente al Brest antes del final de la primera mitad, después de sentir dolores a la altura del muslo. Posteriormente, el club francés reveló en su parte médico que el jugador había sufrido una leve lesión en el muslo derecho.

El Paris Saint-Germain aclaró que Hakimi se someterá a tratamiento durante los próximos dos días, y que una vez concluido ese periodo se someterá a una nueva evaluación médica, con el fin de determinar la evolución de su estado de salud y la posibilidad de su regreso a los entrenamientos y a la disputa de partidos.

Los resultados de la esperada evaluación médica revisten una gran importancia para el cuerpo técnico de la selección marroquí, especialmente porque la fecha del anuncio de la lista que disputará los dos próximos encuentros está ya cerca, según informó el sitio marroquí "Elbotola".

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Se espera que Ouahbi desvele los nombres de los jugadores que serán convocados durante la rueda de prensa prevista para el próximo jueves, en el Complejo Mohammed VI de Fútbol, lo que convierte el estado de salud de Hakimi en uno de los asuntos más destacados que el cuerpo técnico espera resolver antes del anuncio de la lista.

Hakimi es uno de los elementos fundamentales en el once de la selección marroquí y, por tanto, su posible ausencia en los dos partidos supondría un duro golpe para el equipo, dada la importancia de ambos enfrentamientos en el camino de la fase de clasificación para la fase final de la Copa Africana de Naciones 2027.

La selección marroquí inicia sus partidos con el enfrentamiento ante su homóloga gabonesa el día 25 del presente mes, antes de visitar a la selección de Lesoto el día 29 del mismo mes.

El enfrentamiento ante Lesoto se disputa en la ciudad de Bloemfontein, a la espera de conocer la situación de Hakimi de forma definitiva, especialmente porque el cuerpo técnico no desea arriesgar al jugador en caso de que no se recupere por completo de la lesión.

Se espera que los resultados de las pruebas y de la nueva evaluación médica definan el futuro de la participación de la estrella del Paris Saint-Germain con la selección marroquí, ya sea con su presencia en los dos partidos o limitándose a continuar con su programa de tratamiento con su club.

Las próximas horas siguen siendo decisivas para Ouahbi, que aguarda el último parte médico antes de tomar su decisión definitiva sobre la convocatoria de Hakimi, mientras el jugador y la afición marroquí esperan la situación del lateral derecho de cara a los dos próximos partidos.