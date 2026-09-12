Posible alineación del PSV: Bosz modifica el once en dos posiciones

El PSV cierra el fin de semana en la Eredivisie patrocinada por VriendenLoterij este domingo ante el Sparta Rotterdam. Voetbalzone espera que Peter Bosz introduzca cambios en dos posiciones. El PSV - Sparta comienza a las 20:00 y podrá verse en directo en ESPN 1.

Matej Kovar será el portero en el Philips Stadion. Mauro Júnior regresa tras una sanción y sustituye a Filip Kostic en el lateral izquierdo. Sergiño Dest arrancará por la derecha y Lutsharel Geertruida y Armando Obispo deberán mantener a raya al delantero del Sparta.

Paul Wanner no dejó una gran impresión el jueves contra el Shakhtar Donetsk y será relevado por Noah Fernandez. El destacado Kodai Sano y Guus Til completan este domingo el centro del campo del conjunto de Eindhoven.

En ataque no hay sorpresas en la alineación del PSV para el partido en casa contra el Sparta. Ivan Perisic, Ricardo Pepi y Ruben van Bommel deben encargarse de que el PSV siga la estela del líder, el AZ.

El PSV venció al Ajax la semana pasada por 1-3 y con ello cargó mucha confianza. El empate 1-1 contra el Shakhtar fue un pequeño revés para el vigente campeón de la liga.

Posible alineación del PSV: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Mauro Júnior; Sano, Fernandez, Til; Perisic, Pepi, Van Bommel.