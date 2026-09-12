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Posible alineación del PSV: Bosz cambia el once en dos posiciones

PSV Eindhoven vs Sparta Rotterdam
PSV Eindhoven
Sparta Rotterdam
Eredivisie

El PSV cierra el fin de semana en la Eredivisie patrocinada por la VriendenLoterij este domingo contra el Sparta Rotterdam. Voetbalzone espera que Peter Bosz introduzca cambios en dos posiciones. El PSV - Sparta comienza a las 20:00 y podrá verse en directo en ESPN 1. 

Matej Kovar será el portero en el Philips Stadion. Mauro Júnior regresa tras una suspensión y sustituye a Filip Kostic en el lateral izquierdo. Sergiño Dest arrancará por la derecha y Lutsharel Geertruida y Armando Obispo deberán mantener a raya al delantero del Sparta.

Paul Wanner no dejó una gran impresión el jueves contra el Shakhtar Donetsk y será relevado por Noah Fernandez. El destacado Kodai Sano y Guus Til completan el centro del campo del conjunto de Eindhoven este domingo.

Arriba no hay sorpresas en la alineación del PSV para el duelo en casa contra el Sparta. Ivan Perisic, Ricardo Pepi y Ruben van Bommel deben encargarse de que el PSV siga la estela del líder, el AZ.

El PSV venció al Ajax la semana pasada por 1-3 y con ello cargó mucha confianza. El empate 1-1 contra el Shakhtar fue un pequeño tropiezo para el vigente campeón de liga.

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Posible alineación del PSV: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Mauro Júnior; Sano, Fernandez, Til; Perisic, Pepi, Van Bommel.

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