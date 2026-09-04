Posible alineación del Feyenoord: señalado el sustituto de Ueda

El Feyenoord se enfrenta este sábado al NEC. La gran pregunta es: ¿quién sustituirá a Ayase Ueda en la delantera del conjunto de Róterdam? El NEC - Feyenoord comienza a las 16:30 y se emitirá en directo por ESPN 2.

Tjark Ernst defenderá la portería del Feyenoord en Nimega. Givairo Read arranca como lateral derecho, con Javi López empezando por la izquierda. Tsuyoshi Watanabe y Mika Mármol son los centrales en el equipo de Giovanni van Bronckhorst.

Charles Vanhoutte es en el centro del campo el sustituto de Oussama Targhalline, que no dejó la mejor impresión contra el ADO Den Haag. Gjivay Zechiël y Luciano Valente son los otros centrocampistas del Feyenoord en De Goffert.

Sustituto de Ueda

Anis Hadj Moussa, vinculado entre semana con el Al-Ittihad, debe aportar peligro por delante desde la derecha. Gaoussou Diarra es el asistente en la banda izquierda. Nacho Ferri sustituye como delantero centro más adelantado a Ueda, que se marchó al Lille OSC. El regresado Reiss Nelson podría ser utilizado como revulsivo.

El Feyenoord se vio 0-2 abajo contra el ADO, para después empatar 2-2 en casa tras una gran remontada. El NEC lo hizo mejor: ganó por 1-3 en su visita al PEC Zwolle.

Posible alineación del Feyenoord: Ernst; Read, Watanabe, Mármol, López; Vanhoutte, Zechiël, Valente; Hadj Moussa, Ferri, Diarra.